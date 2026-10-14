El equipo de la Selección Mexicana comenzó el proceso rumbo a la Fecha FIFA del mes de noviembre

Rafael Márquez, DT de la Selección Mexicana de futbol y Duilio Davino, director deportivo de la selección mayor, estuvieron presentes este miércoles en el entrenamiento de Rayados en las instalaciones de El Barrial, donde fueron recibidos por Dennis te Kloese, presidente deportivo del conjunto albiazul.

La visita de los representantes de la Selección Mexicana al centro de entrenamiento del Monterrey se dio durante la práctica del equipo regiomontano, en una jornada en la que los directivos coincidieron con Te Kloese, quien encabeza el proyecto deportivo de la institución albiazul.

Rafa Márquez en rueda de prensa | IMAGO7

La presencia de Márquez y Davino en la Sultana del Norte también está relacionada con la agenda del combinado nacional, pues este miércoles se anunciará de manera oficial en el Estadio BBVA el duelo entre México y Jamaica, correspondiente a la Nations League del próximo mes, que tendrá como escenario el “Gigante de Acero”, casa de Rayados.

Panorámica del Estadio BBVA, casa de Rayados de Monterrey | MEXSPORT

El anuncio se realizará en el inmueble regiomontano, donde se darán a conocer los detalles del partido.

La presencia de Rafael Márquez y Duilio Davino en El Barrial, acompañados por Dennis te Kloese, marcó así parte de la actividad futbolística de este miércoles en la ciudad, previo al anuncio que tendrá como sede el estadio de Rayados.