El futbolista de Toluca habló sobre el futuro de la Selección Mexicana y el papel que podría tener Vega

El futuro de Alexis Vega con la Selección Mexicana sigue al aire, especialmente después de que el futbolista revelara que estaba contemplando no volver al Tricolor. Esta situación se dio, luego de que el delantero del Toluca quedara fuera de la última convocatoria encabezada por Rafael Márquez. Ante la incertidumbre sobre su futuro con el representativo nacional, su compañero de equipo y selección, Jesús Gallardo, habló sobre la situación del atacante y señaló que cualquier decisión que tome deberá ser respetada.

El lateral de los Diablos Rojos aceptó que, no ha conversado demasiado con Vega sobre el tema, por lo que desconoce cuáles son sus planes respecto a su continuidad con México. Sin embargo, consideró que el delantero todavía tiene condiciones para aportar al equipo nacional, aunque apuntó que las molestias físicas podrían influir en su determinación.

"No he hablado mucho con él, es decisión de él, muy personal... si la decisión es retirarse habrá que respetarla. Yo considero que tiene muchísimo por darnos", explicó el futbolista para TUDN.

Alexis Vega en lamento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El defensor evitó dar por hecho que Vega vaya a retirarse del representativo nacional y reconoció que no conoce de primera mano los planes del atacante. Por ello, expresó que respetaría cualquier determinación que tome, incluida la posibilidad de poner fin a su etapa con el Tricolor.

Uno de los aspectos que mencionó Gallardo fue el estado físico de la rodilla de su compañero, una situación que, de acuerdo con sus palabras, podría influir en la manera en que Vega contempla su futuro deportivo.

Alexis Vega y Jesús Gallardo celebrando gol con la Selección Mexicana en el Nemesio Diez | MEXSPORT

El futuro de Everardo López con el Tri

Además de hablar sobre la situación de Alexis Vega, Jesús Gallardo se refirió al crecimiento de Everardo López, joven defensor del Toluca que ha comenzado a abrirse camino en las convocatorias de la Selección Mexicana. El experimentado lateral explicó que procura no llenar de indicaciones al juvenil, pues considera importante que desarrolle su propio carácter y aprenda a responder a las exigencias del futbol profesional