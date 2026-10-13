Toluca se perfila como el máximo candidato a ser campeón según Statiskicks | Imago7

Estos son los cuatro equipos que mejor se posicionan de cara al resto del torneo de Apertura 2026

Con el arranque de la Jornada 12 del Apertura 2026, las proyecciones estadísticas comienzan a marcar el panorama rumbo al título de la Liga MX. Toluca, Chivas, América y Cruz Azul aparecen entre los equipos con mayores probabilidades de levantar el trofeo, de acuerdo con la más reciente medición de Statiskicks.

El conjunto escarlata encabeza la lista con un 25.8 por ciento de posibilidades de proclamarse campeón, seguido por Guadalajara, que cuenta con un 21.9 por ciento. En el tercer puesto aparece América, con un 18.9 por ciento, mientras que La Máquina se mantiene en la pelea con un 11.1 por ciento.

Podría interesarte Futbol Fechas y horarios de la Jornada 12 del Apertura 2026

¿QUÉ EQUIPOS TIENEN MÁS POSIBILIDADES DE SER CAMPEONES?

De acuerdo con los datos de Statiskicks, Toluca no solamente lidera las proyecciones para quedarse con el título, sino que también tiene un 25.2 por ciento de probabilidades de terminar como superlíder. Además, su posibilidad de clasificar a la Liguilla alcanza el 97.9 por ciento.

En el caso de Cruz Azul, el vigente campeón del futbol mexicano tiene un 11.1 por ciento de posibilidades de repetir la conquista. La Máquina suma 17 puntos en la clasificación y cuenta con un 76.9 por ciento de probabilidades de avanzar a la fase final.

Federico Viñas tras anotar con Toluca vs Tigres | MEXSPORT

¿Y EL RESTO DE LOS EQUIPOS?

Detrás de los cuatro principales candidatos aparece Querétaro, con un 5.6 por ciento de probabilidades de ser campeón. Tigres y Tijuana registran un 3.6 y un 3.3 por ciento, , mientras que Monterrey también cuenta con un 3.3 por ciento.

Más abajo se encuentran Atlas, con 1.5 por ciento; León y Pumas, ambos con 1.1 por ciento; Pachuca, con 1.1 por ciento; Santos Laguna, con 0.6 por ciento; Puebla y Atlante, con 0.4 por ciento cada uno; y Atlético de San Luis, con 0.3 por ciento.

Necaxa aparece con menos del 0.1 por ciento, mientras que Juárez no registra posibilidades en la tabla compartida.

Con la Jornada 12 por comenzar, Toluca, Chivas, América y Cruz Azul se perfilan como los principales contendientes según este ejercicio estadístico.