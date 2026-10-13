A lo largo del torneo, el Olímpico Universitario había tenido entradas menores a las 20 mil personas hasta el encuentro contra los celestes

El Estadio Olímpico Universitario registró su mejor entrada en lo que va del torneo en el partido entre Pumas ante Cruz Azul, con 25 mil 500 personas, en medio de un torneo en el que la asistencia no había podido superar la marca de los 20 mil.

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Pumas y Cruz Azul, una rivalidad de fuerte interés

La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul ha tenido episodios de tensión en los últimos años, especialmente la Final del torneo pasado, la cual La Máquina ganó en CU. Por ello, el interés en este encuentro es alto.

Juninho, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

No obstante, la entrada fue baja en comparación a lo registrado el torneo pasado en el duelo de jornada regular, también durante la Fecha 11. La asistencia fue de 42 mil 223, con unos Pumas que venían en crecimiento y un conjunto celeste que llevaba una racha importante sin perder.

El gol de Robert Morales, de Pumas, tras la tibia marca de Orozco Chiquete, de Cruz Azul | IMAGO7

¿Por qué la asistencia de CU disminuyó?

Después de muchos cambios en la institución y resultados que no convencieron, la entrada sufrió un bajón importante, en el que la mejor asistencia fue de 17 mil 420 personas, ante Querétaro en la Jornada 4.

Aún quedan partidos importantes en casa para Pumas, ante Tigres, en el que Hugo Sánchez será homenajeado, América y Rayados. Estos tres compromisos pueden anticiparse para una buena entrada, al ser tres equipos con una afición de gran convocatoria, además de que frente a las Águilas se trata del Clásico Capitalino.

Robert Morales, jugador de Pumas, tras gol ante Cruz Azul | IMAGO7