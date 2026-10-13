El Estadio Olímpico Universitario registró su mejor entrada en lo que va del torneo en el partido entre Pumas ante Cruz Azul, con 25 mil 500 personas, en medio de un torneo en el que la asistencia no había podido superar la marca de los 20 mil.
Esteban Solari y el reto de conquistar a la afición de Pumas
Pumas y Cruz Azul, una rivalidad de fuerte interés
La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul ha tenido episodios de tensión en los últimos años, especialmente la Final del torneo pasado, la cual La Máquina ganó en CU. Por ello, el interés en este encuentro es alto.
No obstante, la entrada fue baja en comparación a lo registrado el torneo pasado en el duelo de jornada regular, también durante la Fecha 11. La asistencia fue de 42 mil 223, con unos Pumas que venían en crecimiento y un conjunto celeste que llevaba una racha importante sin perder.
¿Por qué la asistencia de CU disminuyó?
Después de muchos cambios en la institución y resultados que no convencieron, la entrada sufrió un bajón importante, en el que la mejor asistencia fue de 17 mil 420 personas, ante Querétaro en la Jornada 4.
Aún quedan partidos importantes en casa para Pumas, ante Tigres, en el que Hugo Sánchez será homenajeado, América y Rayados. Estos tres compromisos pueden anticiparse para una buena entrada, al ser tres equipos con una afición de gran convocatoria, además de que frente a las Águilas se trata del Clásico Capitalino.
Por otro lado, la conexión entre aficionados y equipo durante el partido fue notoria en el estadio, con el respaldo que quieren mostrarle a este proyecto. La plantilla tuvo un buen rendimiento y comienza a generar confianza para este proceso con Esteban Solari.