¡A hacer pesar CU! Pumas solo ha ganado un partido de local en el torneo

Pumas solo ha ganado un partido de local en el torneo | IMAGO7

Una de las deudas de Esteban Solari es hacer una fortaleza el Olímpico Universitario

Aunque las circunstancias y el contexto del partido hicieron que el 3-3 no luciera como un mal resultado para Pumas ante Cruz Azul, pero entre muchas cosas, una de las deudas de Esteban Solari en este proceso es hacer pesar la localía, pues únicamente ha ganado un duelo en el Estadio Olímpico Universitario en el torneo.

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¿Cuál fue la victoria de Pumas en CU en este torneo?

Ha pasado poco más de un mes desde la última vez que Pumas celebró un triunfo en casa. Fue el 10 de septiembre ante León, en la Jornada 7 del Apertura 2026. En aquella ocasión, el equipo sacó un resultado de 3-1, con goles de Juninho, Pedro Vite y Robert Morales.

Sin embargo, el registro en casa no ha sido bueno, pues más allá de los resultados, los goles recibidos dejan claro que Pumas sufre para defender y en Ciudad Universitaria han concedido bastantes goles.

El festejo de Pumas con Esteban Solari, ante Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cuántos goles ha recibido Pumas en CU en este torneo?

En seis partidos disputados en casa, Pumas ha concedido 11 goles, y en los últimos dos encuentros en dicho inmueble fueron seis anotaciones, ante Atlético de San Luis y recientemente contra Cruz Azul.

Jugadores de Pumas en celebración en partido de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué partidos quedan en CU para Pumas en el torneo?

El conjunto felino pausará su actividad en casa por dos jornadas, ya que visitará al Atlante en el Estadio Azteca, y después irá a Torreón, Coahuila para enfrentar a Santos Laguna. Será hasta el 24 de octubre que se presente otra oportunidad de ganar en CU, cuando se mida con Tigres.

Con el duelo ante Tigres, son tres partidos todavía en casa para Pumas, pues en el calendario todavía queda América y Rayados, dos duelos clave que podrían definir el destino del equipo en el torneo.

Por ahora, Solari demostró que el plantel es capaz de mostrar un futbol convincente para competir y cumplir objetivos, pero será clave sumar de a tres puntos para aspirar a clasificar a la Liguilla, por lo que el margen de error se reduce.