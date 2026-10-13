Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO 7 | IMAGO 7

La Máquina ha puesto a la venta sus boletos desde los 150 pesos para sus aficionados

Cruz Azul quiere ver las tribunas del Estadio Banorte llenas para su próximo compromiso y lanzó una promoción especial para los aficionados celestes. Con boletos desde los 150 pesos para ver a La Máquina.

¿DE QUÉ TRATA LA PROMO?

A través de sus redes sociales, La Máquina anunció la ‘Promo Blu’, con descuentos en los boletos para el partido ante Bravos de Juárez, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.

“¡Azules! Blu quiere ver lleno el estadio y tiene una promo para ustedes”, publicó el conjunto cementero.

Cruz Azul como local en el Estadio Banorte | IMAGO7

La oferta contempla entradas desde los 150 pesos en la zona Alto Norte, mientras que algunas localidades de 100 Lateral estarán disponibles por 250 pesos.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA PROMOCIÓN?

Los seguidores de La Máquina deberán aprovechar la oferta dentro del periodo establecido por el club, ya que la promoción estará vigente del lunes 12 al miércoles 14 de octubre, hasta las 15:00 horas.

La venta se realizará exclusivamente en línea, a través de la plataforma Fanki. Es por ello, que los aficionados deberán adquirir sus entradas pro ese medio.

Protocolo de inicio de América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte | Imago7