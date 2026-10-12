Los seguidores de la Máquina se molestaron ante la mala racha que tiene el equipo en el Apertura 2026

Cuatro partidos y contando. Desde aquella épica victoria ante América en el Clásico Joven, Cruz Azul no ha vuelto a ganar este semestre, con dos derrotas y dos empates en cuatro partidos, sin contar los amistosos disputados en la Fecha FIFA. Por ello, cuando el club decidió utilizar las redes sociales para adelantar una sorpresa, la afición estalló en reclamos y críticas.

Luego de el empate 3-3 este domingo contra Pumas en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul publicó un video de su mascota Blu entrando misteriosamente a una oficina. Tras ello, la liebre enciende la luz y encuentra una especie de "botón" con una cinta amarilla de precaución.

"Lunes, octubre y Blu con cara de que algo se trae entre manos… Este sábado regresamos a casa y parece que nuestro querido Blu ya tiene algo preparado", escribió el club en la publicación, que tuvo una respuesta principamente negativa por parte de un sector de la afición.

"Ojalá y sea un centro delantero"; "¿Van a traer el cadáver de Rotondi que lleva un mes muerto?"; "Se les ve muy tranquilos como si no estuviéran jugando para la mierda y defendiendo sin piernas"; "Ojalá Blu nos traiga un central sin cromosomas extra y un delantero que no tenga estrabismo, que la neta nos urgen un chingo"; "Por fin nuestro estadio??", fueron algunas de las respuestas de los seguidores.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Cruz Azul?

Será el sábado 17 de octubre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) cuando la Máquina reciba a FC Juárez en el Estadio Azteca, en el marco de la Jornada 12 del torneo. Los Bravos están en el fondo de la clasificación con apenas cuatro puntos, por lo que es una buena oportunidad para que los de Joel Huiqui se reencuentren con el triunfo.

Jugadores de Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

Cruz Azul llegará con una racha de dos victorias consecutivas ante el equipo fronterizo, aunque ninguna fue sencilla. En el Apertura 2025 se impuso 3-2 en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que en el Clausura 2026 sufrió para quedarse con la victoria 3-4, por lo que será un duelo complejo para los cementeros.

Así va la mala racha de Cruz Azul

Después del triunfo 4-3 contra América, la Máquina perdió 2-0 contra Inter Miami en la Campeones Cup y luego cayó 1-0 contra Rayados de Monterrey en la Jornada 9. Tras ello, los de la Noria rescataron dos empates 3-3 ante Toluca en casa y como visitantes este domingo frente a Pumas.