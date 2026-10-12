Kevin Mier atajando un disparo de Juninho en el Pumas vs Cruz Azul | IMAGO7

La Máquina suma 21 goles en contra en 11 jornadas y se ubica entre las zagas más castigadas del torneo

Cruz Azul atraviesa un Apertura 2026 con serios problemas defensivos, ya que después de 11 jornadas disputadas, La Máquina recibió 21 goles en contra, una cifra que la coloca entre las peores defensivas de la Liga MX, con un promedio de 1.90 anotaciones permitidas por partido.

El conjunto celeste no está consiguiendo encontrar la solidez necesaria para respaldar su producción ofensiva, aunque marcha como la tercera mejor ofensiva del campeonato, con 22 tantos a favor, sus dificultades en la zaga le están impedido traducir ese poder goleador en mejores resultados.

En la clasificación general, Cruz Azul ocupa el séptimo lugar con 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. Su más reciente resultado fue un empate 3-3 frente a Pumas, en la Jornada 11, un marcador que volvió a evidenciar las dificultades del equipo para controlar los encuentros.

Cruz Azul logra el empate ante Pumas AP26 l Mexsport

Los segundos tiempos, el principal problema de La Máquina

Una de las mayores preocupaciones para el conjunto celeste es su rendimiento defensivo después del descanso. En sus primeras 10 jornadas, Cruz Azul recibió 12 de sus primeros 18 goles en las segundas partes, es decir, el 66.7 por ciento de sus anotaciones en contra durante ese periodo.

El tramo comprendido entre los minutos 46 y 60 representa su mayor vulnerabilidad, con siete goles recibidos. Además, permitió cuatro tantos entre el 76 y el 90, mientras que en los primeros tiempos había encajado seis anotaciones.

Charly Rodríguez y Kevin Mier viendo la anotación de Chino Huerta | MEXSPORT

¿Qué equipos han recibido más goles?

En el Apertura 2026, Juárez encabeza la lista de las defensivas más castigadas, con 25 goles en contra. Necaxa aparece con 20, mientras que Cruz Azul suma 21 en el registro correspondiente a sus 11 encuentros