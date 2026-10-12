Esteban Solari y el reto de conquistar a la afición de Pumas

Tanto a Efraín Juárez como al Tano, les costó ganarse a la gente auriazul

La relación entre afición y equipo en Pumas se ha vuelto complicada, debido al contexto por el que han pasado, una Final perdida, un cambio de proyecto y resultados irregulares en lo que va del torneo. A pesar de que Esteban Solari es una cara conocida, con amor por el club aún lucha por ganarse a la gente.

La afición de Pumas, aunque es fiel, es dura con las críticas hacia la actualidad del equipo. En el duelo ante Cruz Azul, Solari demostró el amor por el equipo en sus festejos de los goles, que tanto en el estadio como en redes sociales tuvo una reacción positiva.

¿Efraín Juárez tenía buena relación con la afición de Pumas?

En comparación con el proceso anterior, de Efraín Juárez, el técnico mexicano tuvo dificultades en un inicio para ganarse a los aficionados, incluso con manifestaciones de molestia en el estadio, con la imagen de él con los brazos cruzados enfrente de La Rebel.

Incluso, Juárez fue duramente criticado tras la eliminación de la Concachampions ante San Diego, pero a partir de ahí, el conjunto felino hiló una racha de buenos resultados que derivó en la Final del Clausura 2026, en la que perdió contra Cruz Azul.

Efraín Juárez tras partido contra Juárez mientras dirigía a Pumas | Imago7

El reto de Solari con Pumas

La salida de Juárez provocó descontento en los aficionados y con la llegada de Solari ocurre una situación similar que con Efraín, aunque poco a poco comienza a ganarse a la gente auriazul.

Todavía no finaliza su primer torneo, pero el equipo mostró una versión positiva en el reciente compromiso, que genera una expectativa de que las cosas pueden funcionar en el futuro.