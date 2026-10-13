¿Habrá despido? Joel Huiqui se acerca a la racha que provocó salida de Larcamón de Cruz Azul

Con el empate ante Pumas, el técnico mexicano suma ya cuatro partidos sin conocer la victoria

Cruz Azul suma cuatro partidos consecutivos sin ganar bajo la dirección de Joel Huiqui, una situación que comienza a pesar en la recta final de la competencia y que obliga al equipo a reaccionar cuanto antes.

Los celestes dejaron escapar puntos ante Toluca y Pumas, con dos empates consecutivos por marcador de 3-3, pero antes también sufrieron derrotas frente a Inter Miami y Monterrey.

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La racha se extiende si se toma en cuenta el cierre de la etapa de Nicolás Larcamón, quien se marchó con nueve partidos consecutivos sin ganar.

Durante ese periodo, Cruz Azul acumuló empates ante Pumas, Monterrey, Mazatlán, América, LAFC, Tijuana y Querétaro, además de las derrotas contra Pachuca y LAFC.

Joel Huiqui en lamento con Cruz Azul | MEXSPORT

¿Podrá Cruz Azul acabar con la mala racha?

El siguiente compromiso será este sábado frente a FC Juárez, equipo que ocupa el último lugar de la tabla general. Cruz Azul tendrá la oportunidad de jugar en el Estadio Banorte y buscar tres puntos que le permitan recuperar confianza y dejar atrás los resultados recientes.

Actualmente, los cementeros se ubican en el séptimo puesto con 17 unidades, por lo que otro tropiezo podría complicar sus aspiraciones en la clasificación. Ante un rival que atraviesa dificultades, los celestes están obligados a aprovechar la localía.

Para este encuentro, Huiqui podría recuperar a Carlos Rotondi y José Paradela, quienes estuvieron ausentes ante Pumas. Aunque su participación dependerá de cómo evolucionen y de si están en condiciones de regresar.