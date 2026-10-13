Fechas y horarios de la Jornada 12 del Apertura 2026

La décimo segunda fecha entra en acción en la Liga MX

Entra la recta final del Apertura 2026 en la Liga MX con los diversos equipos afinando el panorama de la Liguilla y por ahora estos serán los partidos de la Jornada 12 con sus respectivas fechas y horarios ha disputarse.

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Fechas y horarios

La duodécima fecha se abre el 16 de octubre desde el Estadio Aguascalientes cuando el Necaxa se mida al Atlas desde el Estadio Victoria en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México.

Ese mismo día la cartelera continúa con el enfrentamiento desde la frontera norte de la República Mexicana entre Tijuana y Puebla en punto de las 21:00hrs, a esa misma hora también se estará desarrollando el Atlante vs Pumas desde el Banorte.

Robert Morales, jugador de Pumas, tras gol ante Cruz Azul | IMAGO7

Para el 17 de octubre habrán hasta cinco duelos; a las 17:00hrs, en uno de los duelos llamativos por la inercia de ambos, Santos Laguna recibe al sorpresivo Querétaro y a esa misma hora pero con 7 minutos más Chivas recibe a los Tigres.

Más tarde a las 19:00hrs, el León recibe en tierras guanajuatenses a las Águilas del América, en simultáneo el Toluca le hará los honres al Atlético San Luis en el Nemesio Diez para que finalmente a las 21:00hrs FC Juárez visite al Cruz Azul.

Jesús Manuel 'Tecatito' Corona, jugador de Rayados, reclamando a Óscar Mejía, en gol del América | IMAGO7

La décimo segunda fecha se termina con un solo juego para el 18 de octubre en punto de las 19:00hrs cuando los Rayados de Monterrey reciba en el Gigante de Acero a los Tuzos del Pachuca.

¿Cuáles son los duelos más llamativos?

Chivas y Tigres es el juego que reúníra reflectores, debido al potencial de ambas escuadras; los rojiblancos llegan tras rescatar el empate ante Atlas con gol de Ángel Sepúlveda en la parte final del encuentro len la cancha del Estadio Jalisco.

El segundo y debido a su presente relevante será el duelo entre Santos Laguna y Querétaro; los laguneros ligan cuatro triunfos tras la victoria ante Atlético San Luis que fue impulsado con un doblete de Tahiel Jiménez y los Gallos que aparecen terceros buscarán su séptimo triunfo.

Santos Laguna vence a Atlético San Luis en la Jornada 11 del Apertura 2026 | Imago7