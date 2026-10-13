Entra la recta final del Apertura 2026 en la Liga MX con los diversos equipos afinando el panorama de la Liguilla y por ahora estos serán los partidos de la Jornada 12 con sus respectivas fechas y horarios ha disputarse.
Fechas y horarios
La duodécima fecha se abre el 16 de octubre desde el Estadio Aguascalientes cuando el Necaxa se mida al Atlas desde el Estadio Victoria en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México.
Ese mismo día la cartelera continúa con el enfrentamiento desde la frontera norte de la República Mexicana entre Tijuana y Puebla en punto de las 21:00hrs, a esa misma hora también se estará desarrollando el Atlante vs Pumas desde el Banorte.
Para el 17 de octubre habrán hasta cinco duelos; a las 17:00hrs, en uno de los duelos llamativos por la inercia de ambos, Santos Laguna recibe al sorpresivo Querétaro y a esa misma hora pero con 7 minutos más Chivas recibe a los Tigres.
Más tarde a las 19:00hrs, el León recibe en tierras guanajuatenses a las Águilas del América, en simultáneo el Toluca le hará los honres al Atlético San Luis en el Nemesio Diez para que finalmente a las 21:00hrs FC Juárez visite al Cruz Azul.
La décimo segunda fecha se termina con un solo juego para el 18 de octubre en punto de las 19:00hrs cuando los Rayados de Monterrey reciba en el Gigante de Acero a los Tuzos del Pachuca.
¿Cuáles son los duelos más llamativos?
Chivas y Tigres es el juego que reúníra reflectores, debido al potencial de ambas escuadras; los rojiblancos llegan tras rescatar el empate ante Atlas con gol de Ángel Sepúlveda en la parte final del encuentro len la cancha del Estadio Jalisco.
El segundo y debido a su presente relevante será el duelo entre Santos Laguna y Querétaro; los laguneros ligan cuatro triunfos tras la victoria ante Atlético San Luis que fue impulsado con un doblete de Tahiel Jiménez y los Gallos que aparecen terceros buscarán su séptimo triunfo.