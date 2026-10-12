Los laguneros ligaron su cuarta victoria consecutiva

Santos Laguna vive un momento formidable; los laguneros se impusieron al Atlético San Luis en la Jornada 11 del Apertura 2026 con un doblete de Tahiel Jiménez y ligaron su cuarta victoria consecutiva.

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¿Cómo fue el partido?

Apenas corrían los 19 minutos cuando Óscar Macías sacó un tremendo remate de cabeza tras la ejecución desde el tiro de esquina de la punta derecha de Salles-Lamonge para abrir el marcador.

Óscar Macías festejando su gol en el 1-0 momentáneo ante Santos Laguna | IMAGO7

Santos empezó a insinuarse con contundencia sobre el arco de Gibran Lajud; Tahiel Jiménez se lanzaba de palomita dentro del área y marcaba un golazo tras un centro bien colocado de Ezequiel Bullaude.

Con la paridad y con pocas aproximaciones de real peligro se terminaba la primera parte en el Estadio Libertad Financiera que veía caer la tarde en el penúltimo juego de la Jornada 11 en simultáneo con el Pachuca vs Necaxa.

La celebración de Tahiel Jiménez ante Atlético San Luis | IMAGO7

Para la segunda parte, las acciones no paraban y Benjamín Galindo se llevaba tremendo pelotazo en el rostro después de un disparo en linderos del área grande de Bullaude que no pasaba a mayores, gracias a Dios.

Doblete de Tahiel Jiménez

Tahiel Jiménez seguía amenazando con el segundo y con un derechazo con la parte interna de su botín mandaba el esférico con destino al arco; pero, Lajud aparecía atajadón.

Finalmente, al minuto 64 Mau Cuevas sacaba un tiro potente desde el lado derecho que terminaba escupiendo Lajud y dejaba a merced el esférico para que Tahiel Jiménez empujara el segundo tanto de Santos Laguna.

Sobre el final, Atlético San Luis se perdía el empate; Leonardo Flores le bajaba un bombón a Rafa Llorente dentro del área, el español se hizo un autopase y quedó frente al arquero que salió a presionar y el tiro se iba chorreado por un lado del palo izquierdo. Y con ello se acababa el encuentro.