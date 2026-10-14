La Rebel no asistirá de forma organizada al Atlante vs Pumas en el Estadio Banorte

El grupo de animación auriazul evitará presentarse como colectivo para no exponerse a posibles sanciones, aunque sus integrantes se organizaron para ocupar una zona del inmueble

Después del empate ante Cruz Azul, Pumas se prepara para enfrentar al Atlante este viernes en el Estadio Banorte, en un encuentro clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla del futbol mexicano. El conjunto universitario necesita sumar de a tres para seguir en la pelea, pues otro resultado podría complicar sus posibilidades de alcanzar el octavo lugar de la clasificación.

Mientras el equipo afina detalles para el compromiso, la afición también se organiza para acompañarlo. Sin embargo, de acuerdo con información de Análisis Puma, La Rebel no asistirá de manera organizada al encuentro, con la intención de evitar posibles sanciones por parte de la directiva, debido a las restricciones que existen para los grupos de animación cuando acuden a estadios visitantes.

Buscarán la forma de apoyar a su equipo

Aunque el grupo no se presentará formalmente como colectivo, sus integrantes encontraron la manera de apoyar a los universitarios. Por ello, se organizaron para ocupar espacios en las secciones 400, 500 y 600 de la Cabecera Sur del Estadio Banorte.

Esta ubicación no es casualidad, ya que los grupos de animación del Atlante suelen colocarse en la Cabecera Norte. De esta manera, los seguidores auriazules eligieron el extremo opuesto del inmueble para alentar a Pumas y evitar posibles situaciones con la afición rival.