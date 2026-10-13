El atacante argentino no ha podido explotar en sus primeros meses con el equipo

Llegó con muchos cuestionamientos, especialmente por tomar la última plaza de extranjero en Pumas, y aunque ha tenido algunas actuaciones positivas, no ha terminado de convencer a los aficionados. Luciano Herrera todavía tiene la tarea de encontrar su mejor nivel para aportarle a la plantilla dirigida por Esteban Solari.

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¿Cuáles son los números de Luciano Herrera en Pumas?

En 12 partidos disputados con Pumas, Luciano Herrera registra un gol y una asistencia. En los encuentros en los que consiguió esos registros, fueron sus mejores actuaciones en el equipo hasta ahora.

Primero, la anotación fue ante Necaxa, que significó el empate de 1-1 para evitar la caída en el Olímpico Universitario. Su asistencia fue contra León, en el que fue su mejor partido hasta ahora en Pumas.

Luciano Herrera, jugador de Pumas, enfrentando a Necaxa | MEXSPORT

Chino Huerta, el titular en la zona de Luciano Herrera

Con la llegada de Huerta, Luciano Herrera perdió protagonismo y minutos de juego, además de que en el tiempo que ha tenido al entrar de cambio tampoco ha podido destacar.

Por ahora, Herrera se presenta como una buena alternativa para Esteban Solari de recambio, o en caso de que Chino Huerta no esté disponible, como será el caso del viernes, cuando Pumas enfrente a Atlante sin su ‘10’, por la expulsión recibida.

Los abucheos en su llegada fueron evidentes, ya que las estadísticas con las que venía desde Newell’s no generaron sensaciones positivas; sin embargo, Keylor Navas coincidió con él en el club argentino, mismo caso que Carlos González, quienes le recomendaron tomar la decisión de fichar por el conjunto auriazul.