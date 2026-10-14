El entrenador del Atlante recordó la molestia de Baños tras su salida a la Selección Mexicana y cuestionó las oportunidades que reciben los estrategas nacionales en comparación con los extranjeros

Miguel Herrera recordó una anécdota sobre su etapa en el América y reveló que Santiago Baños se molestó cuando dejó al conjunto azulcrema para dirigir a la Selección Mexicana en 2013. Durante su participación en La Última Palabra, el actual entrenador del Atlante contó que Ricardo Peláez le había prometido a Baños que asumiría la dirección técnica de las Águilas tras la salida del Piojo, algo que finalmente no sucedió.

La dupla conformada por Herrera y Baños consiguió el título del Clausura 2013 con el América, logro que impulsó la llegada del estratega mexicano al banquillo del Tricolor en octubre de ese mismo año. En aquel momento, Baños se desempeñaba como auxiliar técnico del Piojo, pero esperaba recibir la oportunidad de dirigir al primer equipo azulcrema.

Miguel Herrera cuenta por qué se molestó Santiago Baños

Durante la emisión de LUP, Herrera relató que notó un cambio en la actitud de Baños después de aceptar el cargo en la Selección Mexicana. Al preguntarle qué ocurría, el entonces auxiliar le explicó que Peláez le había asegurado que sería el siguiente entrenador del América si el Piojo abandonaba el puesto.

“Yo me fui a Selección (2013) y Santiago Baños se enojó por varios días. Le pregunté qué le pasaba y me dijo: ‘Es que Ricardo Peláez me prometió que, si tú te ibas, yo iba a ser el técnico del América’. Yo le respondí: ‘¿Qué has hecho para ser técnico del América? Eres mi auxiliar, ganamos un título, pero tú tienes que salir a ganarte algo’”, recordó Herrera.

El estratega consideró que ganar un campeonato como parte de un cuerpo técnico no necesariamente garantiza que uno de sus integrantes esté preparado para asumir la responsabilidad de dirigir a un equipo de Primera División. Desde su perspectiva, Baños debía demostrar sus capacidades como entrenador principal para aspirar a una oportunidad de esa magnitud.

Santiago Baños, presidente deportivo de América | IMAGO7

El Piojo cuestiona las oportunidades para técnicos mexicanos

Durante la entrevista, Herrera también habló sobre las diferencias entre las oportunidades que reciben los entrenadores mexicanos y los extranjeros en el futbol nacional. Como ejemplo, mencionó el caso de Fernando Ortiz, quien tuvo la posibilidad de trabajar en las categorías inferiores del América antes de llegar al primer equipo.

“Tano Ortiz me gusta como entrenador, lo está haciendo muy bien en Chile, pero él dirigió al América porque jugó ahí y por eso le dieron la posibilidad de trabajar en básicas. Nunca pensaron que iban a ponerlo de técnico del América”, comentó el Piojo.

Por otra parte, el entrenador del Atlante se refirió a la salida de Efraín Juárez de Pumas y consideró que la directiva universitaria se equivocó al prescindir de sus servicios. Herrera destacó el estilo que el estratega mexicano consiguió imprimirle al conjunto auriazul y su camino hasta la Final del Clausura 2026.

“Echar a Efraín Juárez fue un error grave de la directiva de Pumas. Si vemos los resultados, es claro”, sentenció Herrera, quien aprovechó su participación en el programa para exponer su postura sobre las decisiones directivas y el respaldo que reciben los técnicos mexicanos.