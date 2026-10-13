Miguel Borja será la única baja del América para visitar a León el próximo sábado. Las Águilas ya preparan su siguiente compromiso, una complicada prueba ante la Fiera, en la que buscarán mantenerse en la cima de la clasificación.
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La baja que tiene América no es por lesión
Sin lesionados. La buena noticia para Guillermo Almada es que cuenta con plantel completo, a excepción del delantero colombiano, quien deberá cumplir un partido de suspensión tras su expulsión ante Monterrey.
Cristian Borja, quien abandonó el terreno de juego en camilla durante el encuentro frente a Rayados por un golpe en la rodilla, entrenó con normalidad este martes. El colombiano solamente sufrió un golpe, por lo que está disponible para el estratega uruguayo.
Solo la baja de un refuerzo
De esta manera, América viajará a Guanajuato con todas sus armas, salvo el ‘Colibrí’, en busca de tres puntos que le permitan reafirmar sus aspiraciones al campeonato y mantenerse en lo más alto de la tabla.
Sin embargo, la visita no será sencilla. León llega enrachado, con cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota, por lo que intentará aprovechar su buen momento para imponerse ante las Águilas.
Además, el Nou Camp representa una plaza complicada para los azulcremas. Aunque ganaron su más reciente visita, desde el regreso de León a Primera División en 2012, América apenas ha conseguido cuatro victorias en ese estadio, una estadística que buscará mejorar este sábado.