América recupera a una de sus figuras para enfrentar a León; solo tendrá una baja

El líder del Apertura 2026 solo tendrá un jugador fuera para el partido en el que visitarán a La Fiera

Miguel Borja será la única baja del América para visitar a León el próximo sábado. Las Águilas ya preparan su siguiente compromiso, una complicada prueba ante la Fiera, en la que buscarán mantenerse en la cima de la clasificación.

La baja que tiene América no es por lesión

Sin lesionados. La buena noticia para Guillermo Almada es que cuenta con plantel completo, a excepción del delantero colombiano, quien deberá cumplir un partido de suspensión tras su expulsión ante Monterrey.

Cristian Borja, quien abandonó el terreno de juego en camilla durante el encuentro frente a Rayados por un golpe en la rodilla, entrenó con normalidad este martes. El colombiano solamente sufrió un golpe, por lo que está disponible para el estratega uruguayo.

Guillermo Almada dando indicaciones en el América contra Monterrey | MEXSPORT

Solo la baja de un refuerzo

De esta manera, América viajará a Guanajuato con todas sus armas, salvo el ‘Colibrí’, en busca de tres puntos que le permitan reafirmar sus aspiraciones al campeonato y mantenerse en lo más alto de la tabla.

Sin embargo, la visita no será sencilla. León llega enrachado, con cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota, por lo que intentará aprovechar su buen momento para imponerse ante las Águilas.

Miguel Borja, jugador del América, en lamento tras falla ante Rayados de Monterrey | MEXSPORT