“Ser americanista es una fiesta”: el ‘Ruso’ Brailovsky revela lo que significa ser del América

El histórico exfutbolista celebró el aniversario de 110 años de las Águilas

El americanismo es sinónimo de pasión, grandeza y celebración. A 110 años de la fundación del Club América, Daniel ‘Ruso’ Brailovsky tiene claro lo que significa formar parte de una institución que vive bajo la exigencia de ganar y que, sin importar las circunstancias, siempre encuentra motivos para festejar. Para el exjugador azulcrema, ser americanista es disfrutar de una fiesta que nunca termina.

“Estamos siempre de fiesta. Ser americanista es una fiesta. En contra o a favor, siempre es una fiesta”, expresó el Ruso, una de las figuras que dejaron huella en la historia del conjunto de Coapa y que, a más de cuatro décadas de su etapa como futbolista, continúa siendo reconocido por la afición.

¿Hay leyendas del tricampeonato?

Al hablar de las leyendas del América, Brailovsky considera que todavía es pronto para colocar esa etiqueta a los futbolistas que conquistaron el tricampeonato. Aunque reconoce el mérito de la generación que hizo historia bajo el mando de André Jardine, considera que el tiempo será el encargado de definir quiénes merecen un lugar entre los grandes referentes de la institución.

“Para ser leyenda, tienen que dejar de jugar. Esa de leyenda viviente no la siento demasiado, pero seguramente van a volverse cuando se retiren”, explicó.

Brailovsky durante su etapa como entrenador | Imago7

El exmediocampista también recordó que la historia del América no se limita a una sola generación. Si bien los años ochenta representaron una época dorada para el club, destacó que los éxitos recientes también deben reconocerse y que varios integrantes del plantel actual podrían convertirse en leyendas con el paso de los años.

“El futbol no se creó ni se acabó en los 80. Si bien fue una época dorada de la institución y a los viejos como yo nos tocó ser parte de ella, estos chicos también han salido tricampeones, muchos de ellos, y no podemos dejarlos de lado. Seguramente, chicos de este plantel van a terminar quedando como leyendas”, señaló.

Jugadores de América festejan el tricampeonato en 'El Gigante de Acero' | Imago7

Los jugadores que marcaron época

Elegir a los mejores futbolistas en los 110 años de historia del América no es una tarea sencilla para Brailovsky, quien reconoció la dificultad de dejar fuera a figuras que ayudaron a construir la grandeza azulcrema.

“Se me haría muy complicado e injusto dejar a alguien afuera. Te puedo mencionar los que para mí son top dentro de la institución, comenzando por el Capitán Furia, en el mismo orden, en el mismo nivel, por la Nueva, Cristóbal Ortega, al Cabezón Luna, a Carlitos de los Cobos, toda la defensa, Trejo, Tena, Manzo, Bravo”, recordó.

Escudo de América | MEXSPORT

Los extranjeros que hicieron grande al América

Al solicitarle una lista de tres extranjeros, Brailovsky se incluyó sin dudarlo. El exjugador argentino reconoció que Carlos Reinoso debe estar por encima de todos en esta categoría, e incluyó a Eduardo Bacas.