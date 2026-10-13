Jesús Manuel 'Tecatito' Corona, jugador de Rayados, reclamando a Óscar Mejía, en gol del América | IMAGO7

En el duelo del aniversario de las Águilas, hubo por lo menos una jugada puntual contra el conjunto de Monterrey

América celebró su 110 aniversario el pasado sábado 10 de octubre, con un uniforme especial y un Estadio Azteca pletórico para realizar una celebración. Sin embargo, el partido quedó marcado por un penalti no marcado a los Rayados de Monterrey, mismo que provocó la molestia de la institución regiomontana.

Fuentes cercanas a RÉCORD confirmaron que La Pandilla presentará una queja formal a la Comisión de Arbitraje por la actuación del central Óscar Mejía, y su cuerpo arbitral, misma que consideraron "impresentable". La principal molestia -como se mencionó anteriormente- fue el penalti que no se sancionó de Cristian Borja a Jesús 'Tecatito' Corona.

Santiago Bueno, jugador del América, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Demás molestias de Rayados

Además, otro de los puntos que el club consideró fue la falta de respeto de Brian Rodríguez al cuarto árbitro, Yonatan Peinado Aguirre. Las cámaras enfocaron el momento en el que el Rayito insultó al silbante, acción que no fue sancionada.

Por si fuera poco, el club también mostró su molestia por la nula participación del VAR en el partido. La única acción clara que se revisó en el video arbitraje fue la expulsión de Miguel Borja en el segundo tiempo.

Brian Rodríguez, jugador del América, en partido ante Rayados de Monterrey | MEXSPORT

No cambiará nada, pero marcará un precedente

Monterrey sabe que la queja no hará que cambie el resultado ante América, sin embargo, el club buscará marcar un precedente para evitar esta clase de situaciones en el futuro en la Liga MX.

Fiesta a medias. El amargo empate 1-1 frente a Monterrey le permitió mantenerse como líder de la tabla general con un partido pendiente, la celebración no terminó como esperaba la afición, que despidió a las Águilas entre abucheos.