América prepara homenaje a Guillermo Ochoa por sus 11 años con las Águilas

Ochoa volverá a ser protagonista en Coapa, ahora para recibir un reconocimiento del club donde debutó como profesional y se convirtió en uno de sus porteros más emblemáticos

El Club América prepara una nueva sorpresa para su afición, pues Guillermo Ochoa será homenajeado por su trayectoria con las Águilas.

Ferrán Reverter, director general de Grupo Águilas, confirmó que el reconocimiento se realizará en los próximos días para celebrar al guardameta que defendió la portería azulcrema durante casi 11 años.

La noticia llega después de que el exportero recibiera un homenaje de la Selección Mexicana, tras cerrar su carrera profesional luego del Mundial de 2026. Ahora será el equipo de sus amores el que le rendirá tributo.

Guillermo Ochoa y una historia que comenzó en 2004

Guillermo Ochoa con Emilio Azcárraga | X: @yosoy8a

Memo Ochoa debutó profesionalmente con el América en 2004, durante la etapa del entrenador neerlandés Leo Beenhakker. Su talento y personalidad lo llevaron a ganarse un lugar en el primer equipo, hasta convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos de la institución antes de dar el salto a Europa en 2011.

El guardameta regresó en 2019 para volver a defender el arco azulcrema. Entre ambos periodos, disputó 424 partidos oficiales, cifra que lo convirtió en el portero con más apariciones en la historia del club.

Guillermo Ochoa en un encuentro del América en 2010 | Récord

Los títulos que conquistó Memo con las Águilas

Durante su paso por el América, Ochoa consiguió cuatro títulos: el Clausura 2005, el Campeón de Campeones de ese mismo año, la Copa de Campeones de la Concacaf de 2006 y la InterLiga de 2008.

Guillermo Ochoa en su segunda etapa con América | IMAGO7

Reverter también destacó que el guardameta es el portero con más partidos en la historia de la institución, por lo que su reconocimiento representa una forma de mantener vivo el vínculo entre las distintas generaciones azulcremas.