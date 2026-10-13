El guardameta volverá al Estadio Banorte para recibir un reconocimiento de la institución

Guillermo Ochoa, histórico jugador del América y de la Selección Mexicana, tendrá un homenaje en el Estadio Banorte y las Águilas ya dieron a conocer los detalles para reconocer la trayectoria de uno de sus máximos referentes.

Luego de que la Selección Mexicana reconociera a Memo por su carrera, el América, equipo en el que debutó y que lo catapultó al futbol europeo, no quiso quedarse atrás y también le rendirá honores en el lugar donde comenzó todo: el Coloso de Santa Úrsula.

Guillermo Ochoa en América jugando en Aguascalientes | IMAGO7

¿Cuándo será el homenaje?

El conjunto azulcrema anunció que el homenaje a Ochoa se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre, cuando las Águilas reciban al Pachuca en partido correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026.

Los boletos para el encuentro ya están a la venta y los precios van desde los 587 pesos, en la localidad más económica, hasta los 3 mil 522 pesos, en los asientos ubicados alrededor del túnel de salida, justo detrás de las bancas.

Guillermo Ochoa en un partido con América | MEXSPORT

El paso de Ochoa en el América

Memo Ochoa es uno de los porteros más reconocidos del futbol mexicano y una leyenda del América. Aunque durante su paso por el club consiguió un título de Liga MX, su historia con las Águilas también incluye otros campeonatos oficiales que marcaron su trayectoria.

El arquero tuvo una segunda etapa con el equipo entre 2019 y 2022, luego de su aventura por Europa. Aunque en esos años el América no consiguió títulos, Ochoa dejó huella entre los aficionados gracias a sus grandes atajadas y al cariño que siempre mostró por el club.

Ahora, el guardameta volverá al Estadio Banorte para recibir un reconocimiento de la institución en la que comenzó su camino profesional y con la que construyó una parte fundamental de su historia.