Gilberto Mora y su salto a Europa: estos son los clubes que 'luchan' por llevarse a la joya mexicana

'Morita' hoy cumple 18 años y es oficialmente elegible para llegar a un equipo en el Viejo Continente

El futuro de Gilberto Mora se ha convertido en uno de los temas que más expectativa generan en el mercado de fichajes. El mediocampista de los Xolos de Tijuana ha sido relacionado con algunos de los clubes más importantes de Europa, entre los que destacan el Liverpool de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia, aunque su próximo destino todavía no está confirmado.

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Con 18 años, el futbolista mexicano ha despertado el interés internacional por sus actuaciones con Tijuana y la Selección Mexicana, especialmente después de su participación en el Mundial de 2026. Su proyección lo ha colocado en el radar de equipos que buscan incorporar a jóvenes talentos con capacidad para desarrollarse en la élite del futbol mundial.

Liverpool y PSG los que tomaron fuerza

Uno de los clubes que más ha sonado para hacerse de los servicios de Mora es el Liverpool, equipo de la Premier League que, de acuerdo con reportes de medios ingleses, estaría interesado en fichar al mexicano.

El Paris Saint-Germain es otra de las instituciones que han sido vinculadas con Gilberto Mora. El conjunto parisino figura entre los clubes que, según distintos reportes, han seguido de cerca al juvenil mexicano.

El interés atribuido al PSG lo coloca en una lista de pretendientes en la que también aparecen el Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund, además del Benfica, Ajax y Napoli.

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué pasará con el futuro de Gilberto Mora?

Mora cumple 18 años, una fecha clave para las versiones sobre su futuro, pues alcanzará la edad mínima general para una transferencia internacional de este tipo, de acuerdo con la normativa de la FIFA.

Mientras se define su futuro, el nombre de Gilberto Mora continúa ganando relevancia en el futbol internacional y su posible llegada a Europa se perfila como uno de los asuntos a seguir en las próximas semanas.