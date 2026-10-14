West Ham rompe el silencio sobre Edson Álvarez y su futuro en el equipo

Hadji Malick Diouf y Edson Álvarez con West Ham en la Copa de la Liga | AFP

Nuno Espírito Santo aseguró que todos los jugadores de los Hammers forman parte de sus planes, luego de varias semanas de incertidumbre sobre la situación del mexicano

El futuro de Edson Álvarez con el West Ham United comienza a tener mayor claridad. Después de varias semanas de rumores sobre una posible salida y de permanecer fuera de las convocatorias, el técnico Nuno Espírito Santo habló sobre la situación del mediocampista mexicano y aseguró que todos los integrantes de la plantilla están considerados en sus planes.

La situación del Machín ha generado incertidumbre tanto por su futuro deportivo como por las versiones que han circulado fuera de las canchas. El futbolista mexicano había sido relacionado con una posible transferencia durante el pasado mercado de fichajes, mientras buscaba recuperar su lugar dentro del equipo inglés.

¿Qué dijo Nuno Espírito Santo sobre Edson Álvarez?

Este martes, durante una conferencia de prensa previa al partido del West Ham United frente al Lincoln City, correspondiente a la Jornada 10 de la Championship, el entrenador portugués fue cuestionado sobre la situación de los jugadores que todavía no han tenido participación con el equipo.

Sin mencionar directamente a Edson Álvarez, Nuno Espírito Santo dejó claro que los futbolistas de la plantilla siguen siendo considerados y que las oportunidades pueden llegar conforme avance la temporada.

“Todos los jugadores están trabajando. Nos corresponde a nosotros tomar las decisiones. No todos han jugado aún, pero las oportunidades llegarán. Todos los jugadores del equipo forman parte de nuestros planes”, declaró el estratega.

Edson Álvarez con West Ham en la Copa de la Liga | AFP

Edson Álvarez busca recuperar minutos con el West Ham

El mediocampista mexicano ha trabajado a la par de sus compañeros desde la pasada Fecha FIFA e incluso tuvo participación en un partido amistoso. Sin embargo, continúa sin reaparecer en una convocatoria oficial desde el pasado 8 de agosto.

Las declaraciones de Nuno Espírito Santo abren la posibilidad de que Edson vuelva a tener oportunidades con los Hammers, aunque el entrenador no confirmó cuándo podría regresar a la actividad ni si estará disponible para los próximos compromisos.