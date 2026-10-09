Edson Álvarez con West Ham en la Copa de la Liga | AFP

El volante mexicano podría jugar ante Queens Park Rangers en la reanudación de la actividad de liga

El mediocampista mexicano Edson Álvarez podría volver a la actividad con el West Ham United en un partido oficial, por primera vez en casi dos meses. Pese a que su convocatoria aún no está confirmada, recientes declaraciones de su entrenador y sus minutos en un encuentro amistoso, el volante se perfila para enfrentar al Queens Park Rangers, en compromiso correspondiente a la novena jornada de la Championship 2026-27.

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El regreso del seleccionado mexicano se presenta como una posibilidad de cara al encuentro de este fin de semana, luego de que el director técnico portugués Nuno Espírito Santo ofreciera detalles sobre la disponibilidad de su plantilla durante la conferencia de prensa previa al partido.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Nuno Espírito Santo dejó abierta la posibilidad de contar con Edson Álvarez para el compromiso frente al Queens Park Rangers, al señalar que prácticamente todos sus jugadores se encuentran disponibles. "El único jugador que claramente no está disponible es Keiber Lamadrid", reveló.

Hadji Malick Diouf y Edson Álvarez con West Ham en la Copa de la Liga | AFP

Edson no juega un partido oficial en dos meses

Desde su última aparición oficial, el pasado 8 de agosto frente al Portsmouth FC en la Copa, el futbolista mexicano ha permanecido fuera de las convocatorias del equipo durante sus últimos 10 encuentros en todas las competencias. Sin embargo, después del receso internacional, el panorama apunta a una posible reincorporación del mediocampista a la dinámica del primer equipo.

De concretarse su regreso ante el Queens Park Rangers, el futbolista tendría la oportunidad de comenzar una nueva etapa dentro de la temporada, con el objetivo de recuperar su lugar en la rotación del West Ham United.

Edson Álvarez con West Ham ante Portsmouth | AFP

Regresó al campo en la fecha FIFA

Aunque el mediocampista mexicano no ha disputado encuentros oficiales desde el 8 de agosto, recientemente comenzó a recuperar ritmo futbolístico mediante un partido amistoso frente al Wycombe.

El pasado 2 de octubre, Álvarez ingresó como suplente y disputó aproximadamente 30 minutos en ese encuentro de preparación. La participación le permitió sumar tiempo de juego después de varias semanas sin actividad oficial y avanzar en su proceso de reincorporación a la dinámica del primer equipo.