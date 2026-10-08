Revelan red de licencias falsas para directores técnicos

Una contundente investigación periodística ha sacudido las bases del balompié en Sudamérica, ya que se ha puesto al descubierto un esquema irregular en el que reconocidos ex futbolistas y ex figuras internacionales habrían adquirido acreditaciones apócrifas para ejercer como directores técnicos. El reportaje, encabezado por la comunicadora brasileña Joanna de Assis, reveló pruebas que apuntan a la comercialización ilegal de credenciales expedidas presuntamente bajo el sello de la Asociación de Técnicos del Futbol Argentino.

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Un trámite exprés

De acuerdo con las indagatorias, el ex futbolista Alejandro Mancuso fungía como intermediario, ofreciendo un servicio acelerado para gestionar licencias de niveles C, B, A y PRO. El costo por documento rondaba los 20 mil dólares, tarifa con la que se prometía la entrega del certificado en un lapso aproximado de 10 días y sin requerir asistencia a clases o evaluaciones presenciales.

Thiago Silva | AP

Entre las personalidades señaladas en el expediente sobresalen figuras brasileñas de renombre internacional como Roberto Carlos, Thiago Silva, Felipe Melo, Alex de Souza, Luiz Gustavo y Paulinho. Asimismo, la lista incluye a otros referentes continentales como el peruano Paolo Guerrero y el uruguayo Diego Lugano.

Roberto Carlos l IG

La ATFA desmarca sus licencias y desconoce al intermediario

Ante el revuelo generado, la ATFA emitió un pronunciamiento para desvincularse de Alejandro Mancuso. El organismo aclaró que el ex futbolista no ostenta ningún cargo oficial ni cuenta con facultades para representar a la institución, además de enfatizar que los diplomas tramitados mediante dicha vía carecen de validez y son completamente falsos.