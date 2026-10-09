En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido de Jornada 9 de la segunda división inglesa

La actividad de ligas regresa tras la pausa de Fecha FIFA por lo que los futbolistas mexicanos en Europa apuntan a tener actividad. Uno de estos jugadores es Edson Álvarez quien finalmente podría volver a ver minutos con el West Ham, cuando el equipo reciba al Queens Park Rangers en el juego correspondiente a la Jornada 9. El partido de la EFL Championship podrá verse este viernes a mediodía por Disney+ Premium.

Podría interesarte Futbol Así fue el regreso de Edson Álvarez con West Ham tras polémica en México

Edson Álvarez busca minutos

Tras una ausencia de casi dos meses en competencias oficiales, el mediocampista mexicano Edson Álvarez apunta a reaparecer con el West Ham United de cara al compromiso frente al Queens Park Rangers.

De acuerdo con el estratega portugués Nuno Espírito Santo, Edson Álvarez apunta a ser parte de la convocatoria para el juego de este viernes.

En caso de ver minutos, sería el primer juego del mexicano con el conjunto londinense desde que se midió ante Portsmouth FC en la Copa el pasado 8 de agosto. Desde entonces, ha quedado fuera de las convocatorias para los últimos 10 juegos del equipo.

Edson Álvarez con West Ham ante Portsmouth | AFP

¿Cómo llegan los equipos?

West Ham llega al encuentro de este viernes con la posibilidad de ponerse líder de la clasificatoria pues, actualmente es segundo dos puntos por detrás del Swansea City quien jugará este sábado. Con los tres puntos, los Hammers se adueñarían del primer puesto a la espera de lo que haga el equipo de Gales

El equipo de EDson buscará regresar a la senda de la victoria, luego de sumar dos partidos sin conocer el triunfo tras caer ante Fulham en la Copa y empatar ante Millwall en su último encuentro previo al parón por selecciones.

Andy Carroll con West Ham en la Premier League | AFP

El Queens Park Rangers por su parte, llega en el sexto puesto sólo dos puntos por detrás de los Hammers. Una victoria en Londres este sábado podría acercarlos a los puestos de ascenso aunque con mucha liga todavía por disputarse.

Pese a estar en una buena posición, el equipo atraviesa un momento complicado con cuatro encuentros sin conocer la victoria. El cuadro del Oeste de Londres suma una derrota y tres empates en sus más recientes encuentros por lo que buscar regresar a la senda del triunfo.

Queens Parks Rangers previo a un partido | X @QPR