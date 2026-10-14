Las lecciones de México ante Jamaica: ¿Qué mostró el Tri Femenil rumbo a la eliminatoria?

Selección Mexicana Femenil se impone a Jamaica en la Corregidora | MEXSPORT

Tras la serie amistosa frente a Jamaica, las dirigidas por Pedro López exhibieron capacidad de reacción y solidez defensiva para contrarrestar el desgaste físico previo al duelo eliminatorio

La Fecha FIFA de octubre dejó un saldo de aprendizaje puro para la Selección Mexicana Femenil. La serie de dos enfrentamientos ante Jamaica en Aguascalientes y Querétaro sirvió como el laboratorio ideal para que Pedro López evaluara el alcance real de su plantel antes de encarar la fase decisiva de la Concacaf.

Más allá de los marcadores, la gira evidenció la capacidad del estratega español para corregir sobre la marcha y la versatilidad de un grupo que demostró estar listo para la alta exigencia internacional.

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De Aguascalientes a Querétaro: La evolución táctica y la capacidad de respuesta

La comparativa entre ambos encuentros refleja la contundencia de las variantes de México. En el primer choque disputado en el Estadio Victoria (3-4), el Tri Femenil pagó caro las desatenciones en la salida y la brecha física frente a las atacantes caribeñas militantes en el balompié europeo.

Para el segundo duelo en el Estadio Corregidora (3-1), Pedro López ajustó las piezas e imprimió una postura diametralmente opuesta.

El técnico modificó la alineación estelar para darle dinamismo al mediocampo y mayor acompañamiento en la zona ofensiva, permitiendo una transición más fluida con Maricarmen Reyes y Jaqueline Ovalle.

Mientras que en el primer juego la contundencia fue intermitente, en Querétaro el Tri mostró pegada desde los primeros minutos, aprovechando los errores del rival a balón parado y en la presión alta.

México se sacude la derrota y vence 3-1 a Jamaica | MEXSPORT

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Con la preparación de octubre concluida y las lecciones aprendidas en la cancha, el conjunto nacional enfoca toda su atención en el mes de noviembre, cuando enfrente a la Selección de Haití en la ronda de Cuartos de Final del W Championship.

El tiempo jugará un papel decisivo en la preparación tricolor, ya que la Selección Mexicana Femenil dispondrá de apenas 12 días previos al trascendental duelo ante Haití. La concentración con una semana de trabajos en la Ciudad de México para posteriormente viajar a Dallas, Texas, donde afinarán los últimos detalles.

Aunque la lista definitiva aún no ha sido revelada oficialmente, el buen rendimiento mostrado en la gira de octubre deja claro que piezas clave como Rebeca Bernal y Jaqueline Ovalle se perfilan para liderar la convocatoria nacional en busca del boleto mundialista.