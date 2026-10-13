El tropiezo ante las Reggae Girlz en Aguascalientes expone que la infraestructura de la Liga Femenil no basta si el talento nacional no emigra al roce internacional de élite

La reciente derrota de la Selección Mexicana Femenil por 3-4 ante Jamaica expuso, una vez más, una paradoja incómoda dentro de la Liga Femenil: la brecha económica no siempre se traduce en jerarquía sobre la cancha. Mientras que el "Tri" cuenta con el respaldo de la liga mexicana, una de las competencias profesionales con mayor inversión e infraestructura de América Latina, las jamaiquinas volvieron a imponerse cargando a cuestas un futbol local semiprofesional y administrativamente intermitente.

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La paradoja de las convocatorias y el talento internacional

La gran diferencia de este choque radica en el origen competitivo de las jugadoras llamadas por ambos cuerpos técnicos:

* México, el proyecto doméstico: El esquema de Pedro López se sostiene en un 90% por futbolistas de la Liga Femenil. Clubes como Tigres, América, Monterrey y Chivas proveen jugadoras con contratos profesionales de tiempo completo, acceso a instalaciones de primer nivel, cuerpos médicos dedicados y salarios competitivos. El grueso del talento nacional compite semana a semana dentro del mismo ecosistema hiperprofesionalizado.

* Jamaica, la selección de la diáspora: En contraste, la liga local jamaicana (Jamaica Women's Premier League) se encuentra en un complejo proceso de reestructuración semiprofesional.

Jamaica celebra gol ante México en Aguascalientes | IMAGO7

Debido a la falta de salarios sustentables en su país, las futbolistas jamaicanas se ven obligadas a migrar. La columna vertebral de su selección nacional no se forja en Kingston, sino en las ligas de élite de Europa (Inglaterra, Francia) y las universidades o clubes de Estados Unidos.

El factor Khadija Shaw

A pesar de las carencias presupuestales de su federación local, el once caribeño cuenta con un factor diferencial clave: roce internacional masivo en la máxima categoría del futbol mundial. La presencia de figuras como Khadija "Bunny" Shaw (goleadora estrella del Manchester City en la Women's Super League inglesa) inclina la balanza de manera drástica.

Enfrentar todos los fines de semana a las mejores defensas del planeta otorga un ritmo físico y mental que la Liga Femenil todavía no puede replicar de manera global.

En contraste, la realidad de la Selección Mexicana refleja que el combinado nacional cuenta con apenas 6 jugadoras que militan en el extranjero, siendo la más destacada la defensa Rebeca Bernal, quien compite en el Manchester United de Inglaterra.

Khadija Shaw en un partido con Jamaica | IMAGO7

La urgencia de exportar talento rumbo a noviembre

La derrota deja una lección contundente para el futbol mexicano de cara al eliminatorio de noviembre: tener la liga más vistosa o con mejores estadios de la región no asegura el éxito internacional si el talento no se exporta masivamente.

Jamaica demuestra que la resiliencia competitiva y el éxodo de sus jugadoras hacia ligas top de Europa compensan con creces las carencias de su torneo doméstico. Para México, el llamado de atención es urgente: la comodidad y el crecimiento de la infraestructura local no deben transformarse en un estancamiento competitivo.