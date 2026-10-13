La delantera de Tigres regresó a su club para continuar con su recuperación

La Selección Mexicana Femenil sufrió una baja importante durante su concentración de octubre, luego de que se confirmara que Diana Ordóñez no continuará con el equipo debido a molestias físicas. La delantera de Tigres Femenil tuvo que abandonar la convocatoria y regresar a su club para continuar con su recuperación.

A través de un comunicado oficial emitido este lunes 12 de octubre, el combinado nacional informó que la futbolista presentó molestias desde su llegada a la concentración, por lo que el cuerpo médico decidió evitar cualquier riesgo y descartarla de los compromisos ante Jamaica.

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¿Por qué Diana Ordóñez causó baja?

De acuerdo con la información proporcionada por la misma Selección Mexicana, Diana Ordóñez presentó una molestia física a su llegada a la concentración, situación que encendió las alertas del cuerpo médico y obligó a realizar una valoración para determinar si estaba en condiciones de disputar los encuentros internacionales.

Tras los exámenes correspondientes, los especialistas determinaron que lo mejor era no arriesgar a la atacante en el primer compromiso ante Jamaica. Posteriormente, se tomó la decisión de que abandonara la concentración y regresara a su equipo para continuar con el proceso de recuperación.

Diana Ordoñez festeja gol ante Cruz Azul | Imago7

La Federación Mexicana de Futbol no ofreció mayores detalles sobre la naturaleza de las molestias ni estableció un tiempo estimado para su regreso a las canchas. Por ahora, tampoco se ha confirmado si alguna otra futbolista será convocada para cubrir su ausencia.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana Femenil ante Jamaica?

La baja de Ordóñez se produce antes del segundo partido amistoso entre México y Jamaica, programado para este martes 13 de octubre en el Estadio La Corregidora de Querétaro, donde el conjunto nacional buscará cerrar de mejor manera su actividad en esta Fecha FIFA.

En el primer enfrentamiento, disputado en el Estadio Victoria de Aguascalientes, la Selección Mexicana Femenil cayó por marcador de 4-3 ante el combinado caribeño, pese a las anotaciones de Jacqueline Ovalle, Rebeca Bernal y Charlyn Corral. El resultado dejó en evidencia algunas dificultades defensivas del equipo nacional.

Diana Ordóñez en entrenamiento con el Tri Femenil | Imago7