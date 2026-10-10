Le pegan con un jersey en el rostro: Montse Saldívar reacciona y abandona a la afición

La seleccionada mexicana fue golpeada accidentalmente por un jersey arrojado desde la grada tras el duelo amistoso

Al finalizar el partido amistoso donde la Selección de México fue derrotada 4-3 ante Jamaica. La futbolista del Tri, Montse Saldívar atendió a los aficionados en la zona de gradas firmando autógrafos y plumones, en la acción, un impacto accidental de una camiseta lanzada desde la tribuna le pegó directamente en el rostro, provocando que la jugadora arrojara al piso el jersey que sostenía en las manos y se retirara visiblemente molesta del lugar sin continuar atendiendo a la fanaticada.

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El video viral de Saldívar: Opiniones divididas en redes sociales

El incidente se viralizó rápidamente a través de diversas plataformas digitales, desatando una fuerte controversia y debate entre los seguidores del balompié femenil sobre el comportamiento de la afición y la reacción de la futbolista.

Montse Saldívar en celebración con la Selección Femenil Sub 20 | X: @Miseleccionfem

Diversos usuarios señalaron la falta de cuidado e invasión del espacio de los aficionados, argumentando que la brusquedad al arrojar objetos desde la tribuna pone en riesgo la integridad física de las futbolistas mientras intentan convivir con la tribuna.

Montse Saldívar en el partido de América ante Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Por otro lado, un sector de la afición justificó que la acción fue involuntaria, producto del entusiasmo de los fanáticos por obtener un autógrafo ante la imposibilidad de acceder directamente a la cancha.