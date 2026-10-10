Al finalizar el partido amistoso donde la Selección de México fue derrotada 4-3 ante Jamaica. La futbolista del Tri, Montse Saldívar atendió a los aficionados en la zona de gradas firmando autógrafos y plumones, en la acción, un impacto accidental de una camiseta lanzada desde la tribuna le pegó directamente en el rostro, provocando que la jugadora arrojara al piso el jersey que sostenía en las manos y se retirara visiblemente molesta del lugar sin continuar atendiendo a la fanaticada.
México cae en una lluvia de goles ante Jamaica: el Tri Femenil deja dudas rumbo al Mundial
El video viral de Saldívar: Opiniones divididas en redes sociales
El incidente se viralizó rápidamente a través de diversas plataformas digitales, desatando una fuerte controversia y debate entre los seguidores del balompié femenil sobre el comportamiento de la afición y la reacción de la futbolista.
Diversos usuarios señalaron la falta de cuidado e invasión del espacio de los aficionados, argumentando que la brusquedad al arrojar objetos desde la tribuna pone en riesgo la integridad física de las futbolistas mientras intentan convivir con la tribuna.
Por otro lado, un sector de la afición justificó que la acción fue involuntaria, producto del entusiasmo de los fanáticos por obtener un autógrafo ante la imposibilidad de acceder directamente a la cancha.
Tras este amargo episodio, la Selección Mexicana Femenil se alista para viajar a Querétaro, donde disputará su segundo compromiso de la Fecha FIFA este martes 13 de octubre en el Estadio La Corregidora.