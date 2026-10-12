El Tri tratará de reivindicarse luego de su triste presentación en Aguascalientes el pasado fin de semana

Última prueba antes de un partido clave. La Selección Mexicana volverá a enfrentarse este martes 13 de octubre a Jamaica, en el segundo partido amistoso de la Fecha FIFA y último de preparación antes del Campeonato Concacaf W en noviembre. Será un encuentro desafiante para el Tri femenil y las acciones podrán seguirse en vivo por la transmisión en el YouTube oficial de la selección, a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Será la primera visita de la Selección Femenil al Estadio Corregidora, escenario mundialista en el cual Pedro López tratará de recomponer el camino. Desde julio de 2024, luego de la Copa Oro y una serie de amistosos, el estratega español no hilaba dos derrotas seguidas, por lo que ahora tiene la urgencia de reencontrarse con la victoria antes de la eliminatoria mundialista.

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¿Cómo le fue a México ante Jamaica en su anterior partido?

Hasta antes de su partido el pasado viernes 9 de octubre, México tenía un registro de diez triunfos por una derrota contra Jamaica, y nunca había recibido más de tres goles. De hecho solo en una ocasión las Reggae Girlz hicieron tres anotaciones, en los Juegos Centroamericanos 2023, y en esa ocasión el Tri de todas formas fue superior y se impuso 7-3.

No obstante, el pasado viernes en el Estadio Victoria las dirigidas por Pedro López se vieron soprendidas y a los 20 minutos las visitantes ya estaban arriba 0-2, con goles de Jody Brown y Khadija Shaw. Aunque al 29' Lizbeth Ovalle acortó distancias, al 35' Deneisha Blackwood puso nuevamente distancia de dos goles por la vía del penal, y al 44' Rebeca Bernal puso el 2-3 antes del descanso.

Kiana Palacios en el partido de México ante Jamaica en Aguascalientes | IMAGO 7

Para la segunda parte hubo menos acciones, pero sobre el cierre del compromiso llegaron dos anotaciones, primero fue Jamaica para el 2-4 por medio de Solai Washington –quien hizo su primer gol con su selección– al 90'. Mientras que en la compensación, Charlyn Corral hizo más honrosa la derrota, segunda al hilo este 2026, luego del descalabro 1-3 ante Australia en un amistoso en junio.

¿Cuándo juega México la eliminatoria mundialista?

El partido de este martes en Querétaro será clave porque es el último de preparación antes de la eliminatoria mundialista que se jugará en Estados Unidos a finales de noviembre. En el caso de México, se enfrentará el sábado 28 a Haití y con ganar logrará su boleto a la Copa del Mundo 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, en este segundo caso si las estadounidenses avancen a Semifinales.