La defensora de la Selección Mexicana destacó que una derrota no las define

La Selección Mexicana Femenil sufrió una dolorosa derrota ante Jamaica en el Estadio Victoria en un trepidante 4-3; la derrota fue sorpresiva y al respecto la defensora del Tri Kenti Robles fue contundente al asegurar que una derrota no las define y respaldó el proyecto de Pedro López.

"Una derrota no nos define; llevamos tres años magníficos y también tengo ganas de que llegue mañana para ver al equipo en su nivel ganando sus duelos”, mencionó la jugadora en la rueda de prensa previo al nuevo duelo contra las caribeñas; pero, ahora en La Corregidora.

¿Qué dijo el DT?

Pedro López habló sobre la derrota y resaltó la importancia de la derrota para encontrar los puntos débiles: "Siempre preferimos ganar, pero una vez que se ha dado la derrota, analizamos todo.

“Le preguntaba a las jugadoras qué preferían, ganar 4-0 sin oposición o haber descubierto que tenemos que ser más sólidos como equipo al perder el balón”, mencionó en la previa de un nuevo enfrentamiento.

Pedro López en conferencia de prensa de la Selección Mexicana Femenil l Karen Peña

El entrenador del Tri, destacó que desde su llegada le hubiera gustado jugar mejor; sin embargo, las victorias se dieron y eso fue importante para la confianza del equipo que ayudará a la mejora: "Mientras más ganemos, vamos a jugar mejor porque habrá más confianza”.

¿Cómo fue la derrota del Tri?

Jamaica se adelantó con Jody Brown en el minuto 14 y posteriormente se vino la feria de goles en el Estadio Victoria. Khadija Shaw puso el segundo para la caribeñas en el minuto 20 para poner el nerviosismo en las mexicanas.

Nicki Hernández en el partido de México ante Jamaica en Aguascalientes | IMAGO 7

México reaccionó con el tanto de Ovalle al 29’; pero, duraría muy poco porque al 35’ un penal cometido por rebeca Bernal provocaría el 3-1 por conducto de Blackwood y antes del descanso parecería Bernal para el 3-2.