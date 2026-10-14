El Tri Femenil cobró venganza tras el descalabro en Aguascalientes y se impuso con autoridad en preparación rumbo a la eliminatoria

La Selección Mexicana Femenil recuperó la memoria futbolística y venció 3-1 a su similar de Jamaica en la cancha del Estadio Corregidora, en Querétaro. El conjunto dirigido por Pedro López superó el trago amargo sufrido días atrás en Aguascalientes y se desquitó de las Reggae Girlz con una actuación sólida de principio a fin, dejando buenas sensaciones en el cierre de su preparación para buscar el boleto al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Goles en el Estadio Corregidora

El Tri Femenil impuso condiciones desde el silbatazo inicial gracias a la presión alta en la salida rival. Una serie de desaciertos en el fondo del conjunto caribeño provocaron un autogol que abrió el marcador a favor de las locales en los primeros instantes del encuentro.

Posteriormente, la escuadra nacional incrementó la ventaja en una jugada por la banda izquierda: Maricarmen Reyes se reencontró con el gol vistiendo la camiseta tricolor al empujar el esférico con la punta del pie derecho para firmar el segundo tanto antes de irse al descanso.

Selección Mexicana Femenil se impone a Jamaica en la Corregidora | MEXSPORT

En el complemento llegó la jugada de la noche gracias a la magia de Lizbeth 'Maga' Ovalle. La atacante hizo efectiva una jugada a balón parado para mandar a guardar el balón con una espectacular ejecución de tiro libre y colocar el 3-1 definitivo, pues aunque Jamaica logró descontar un par de minutos después, la reacción no les alcanzó para frenar el triunfo azteca.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana Femenil?

Con la tranquilidad de haber cobrado revancha y recuperado la contundencia en Querétaro, el combinado mexicano se enfoca en su siguiente gran reto: el enfrentamiento ante la Selección de combinado, donde las dirigidas por Pedro López buscarán asegurar su boleto al certamen mundialista y mantenerse firmes en el proceso olímpico.