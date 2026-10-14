¡Histórico! México Femenil tendrá 12 días de concentración para buscar su boleto al Mundial y los Olímpicos

México Femenil tendrá 12 días de concentración para buscar su boleto al Mundial y los Olímpicos | MEXSPORT

El Tricolor tendrá su primera concentración de 12 días para preparar el duelo ante Haití, en busca de asegurar su boleto al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana Femenil contará con 12 días de preparación antes de enfrentar a Haití, en un partido clave para sus aspiraciones de clasificar a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Será la primera vez que se implemente este periodo de concentración previo al compromiso, de acuerdo con la planificación anunciada.

Los clubes de la Liga MX Femenil facilitarán a sus jugadoras

Los clubes de la Liga MX Femenil facilitarán a sus jugadoras a partir del próximo 16 de noviembre, fecha en la que el combinado nacional comenzará su concentración para preparar uno de los encuentros más importantes de su proceso.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional trabajará durante una semana en la Ciudad de México y, posteriormente, viajará a Dallas, Texas, en Estados Unidos, donde continuará con su preparación antes de medirse ante Haití.

La convocatoria oficial se dará a conocer en los días previos al partido, por lo que todavía queda pendiente conocer la lista de futbolistas que buscarán defender la camiseta tricolor en este compromiso.

Selección Mexicana Femenil celebrando su gol ante Jamaica en la Corregidora | MEXSPORT

Buscan volver a la máxima justa de futbol femenil

Con el objetivo de volver a la máxima justa del futbol femenil y asegurar su presencia en la competencia olímpica, México tendrá un periodo de trabajo que buscará marcar la diferencia en un duelo en el que no hay margen para descuidar ningún detalle.

La concentración representa un paso importante en la planificación del Tricolor, que buscará llegar en las mejores condiciones para disputar su pase a dos de los escenarios más importantes del futbol internacional.