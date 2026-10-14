El portero del América fue baja de la Selección Mexicana por una lesión de rotura del tendón de Aquiles

Luego de estar más de cinco meses fuera del terreno de juego, Luis Ángel Malagón volvió a ser portero titular del América en un juego de Liga MX ante los Rayados de Monterrey. Sin embargo, antes de volver el portero mexIcano tuvo que pasar por situaciones muy complicadas, una de ellas estar fuera de la Copa del Mundo 2026, hecho que fue un golpe muy duro para la carrera y vida del portero.

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“Fue un madrazo para mi”

El portero de las Águilas fue cuestionado sobre su vivencia durante el mes mundialista, principalmente en la inauguración, el propio Malagón aseguró que fue una etapa muy dura en su carrera y en su vida, pues pasó de ser uno de los futbolistas titulares a no poder participar con el equipo.

“Llegué a mi casa, estaba la niña. No vi el partido, no por el hecho de no querer verlo, sino porque la niña estaba chiquita y consume mucho tiempo. Lo puse, solo escuchaba. Sí fue muy doloroso, porque aparte, si tú veías la ciudad, gran parte de la propaganda salía yo. Fue un madrazo para mí, te soy sincero, pero hoy día ya te lo puedo decir: lo digerí. Me costó varios meses, pero ya estoy tranquilo”, confesó en entrevista para Mediotiempo.

Me ayudó mucho Claudia (Rivas) y otras psicólogas que tengo; la que más me ayudó fue la niña, para decir: 'No puedo quedarme aquí'. Y recordar a mi padre, cómo trabajó siempre siendo barrendero, que no le importó nada y nos sacó adelante. De ahí agarré fuerzas y dije: 'No me puedo quedar con esto", aseguró.

Malagón con Selección Mexicana | IMAGO7

Pese a los difíciles meses que vivió Luis Ángel, el guardameta aseguró que tiene en meta pelear por ser parte de una Copa del Mundo, pues confesó que aunque muchos ven lejano ese tema él se siente mejor que nunca y puede llegar a pelar por el puesto.

“Nombre, tengo 29 y me siento de 19 ahorita. Dios quiera que se presente la oportunidad, hay que seguir trabajando, hay que marcar diferencia aquí porque siempre este (Club América) es el que te va a poner en los grandes escenarios. Entonces, si Dios me permite estar otra vez en Selección, porque estar ahí es lo mejor que te puede pasar en la vida”, añadió.

Luis Ángel Malagón en su regreso con América | IMAGO7

¿Cómo vivió Malagón el resto del Mundial?

Si bien el portero y el equipo de Coapa estaban de pretemporada en España cuando se llevó a cabo el Mundial, el propio Malagón confesó que pudo ver un partido de México en un restaurante cuando volvieron, mientras que durante la gira del equipo en Estados Unidos pudo asistir al Inglaterra vs Noruega, correspondiente a los Cuartos de Final.

Aquí no me tocó porque nos fuimos a España a pretemporada. Cuando regresamos era el partido de México-Inglaterra; lo vi en un restaurante.No me quise quedar con las ganas de ir a un partido del Mundial. Entonces, el equipo fue a jugar a Los Ángeles contra el Galaxy y me dice mi pareja: 'Oye, vamos a Miami, juega Noruega-Inglaterra, para que te despejes'. 'Pues vamos', le dije a Fer Gilardi, que si me daba chance de entrenar a las 6 de la mañana porque salía el vuelo, creo que a las 10, y sí nos fuimos. Nos tocó ver el partido”, concluyó.