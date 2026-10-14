Gilberto Mora suma sólo dos años en la máxima categoría, sin embargo, ya es uno de los jugadores más influyentes del país

Gilberto Mora ya cumplió 18 años y, aunque todavía es muy joven, ya acumula experiencias que muchos futbolistas tardan años en conseguir. Desde su debut en la Liga MX con apenas 15 años hasta convertirse en el goleador más joven de la Selección Mexicana Mayor, el jugador de Xolos de Tijuana ha construido una trayectoria que avanza a pasos acelerados.

Su historia en el máximo circuito comenzó el 18 de agosto de 2024, cuando el técnico Juan Carlos Osorio le dio la oportunidad de debutar en el partido entre Tijuana y Santos Laguna. Con 15 años y 10 meses, Mora ingresó al minuto 72 en sustitución de Efraín Álvarez y dejó su primera huella con una asistencia en tiempo de compensación para el gol de Jaime Álvarez.

¿CUÁNDO LLEGÓ SU PRIMER GOL?

El siguiente paso llegó el 3 de julio de 2025, cuando Gil Mora marcó su primer gol con la camiseta de Xolos en la Liga MX, frente al León.

Gilberto Mora celebrando un gol con Xolos a sus 15 años | IMAGO7

También llegó a la Selección Mexicana. El 16 de enero de 2025 recibió su primera convocatoria al representativo mayor, de la mano de Javier Aguirre, para un partido amistoso frente al Internacional de Porto Alegre, en Brasil.

Además, meses después se consagró campeón con México en la Copa Oro.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, previo al partido ante Estados Unidos | IMAGO7

DE XOLOS A LA ESCENA MUNDIAL

Gil representó a México con 17 años. Mora disputó cuatro encuentros ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, y su presencia como titular en la fase de grupos lo colocó entre los jugadores más jóvenes en iniciar un partido mundialista, solo por detrás de Pelé, una de las máximas leyendas del futbol.

El 26 de septiembre de 2026, frente a Colombia, Mora anotó su primer gol con la Selección Mexicana Mayor en un encuentro que terminó empatado 1-1. Con 17 años y 347 días, se convirtió en el futbolista más joven en marcar con el Tricolor absoluto.

Ahora, con la mayoría de edad el reto será mantener su crecimiento y convertir las expectativas que despierta en una carrera sólida en el futbol profesional.