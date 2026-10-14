El presidente de los Guerreros aseguró que el objetivo es conquistar un campeonato y destacó que existe un plan de trabajo a cinco años para devolverle protagonismo al club

Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, habló sobre el proyecto que encabeza con el conjunto lagunero y dejó claro que su objetivo es devolver al equipo a los primeros planos del futbol mexicano. En entrevista para Proyecto Escolar, el directivo hizo referencia a Chava Iglesias, personaje de la serie Club de Cuervos, para marcar distancia entre la ficción y su propia gestión al frente de los Guerreros.

“Yo no soy Chava Iglesias, yo soy Aleco. Quiero un equipo agresivo; yo quiero un equipo que remonta. Yo quiero un equipo que sea como el 2012”, expresó Irarragorri, quien también aseguró que el club tiene un plan de cinco años para alcanzar sus objetivos deportivos y volver a darle un campeonato a su afición.

Aleco Irarragorri promete un Santos Laguna protagonista

El directivo recordó la identidad del equipo que conquistó el título de Liga MX en 2012 y aseguró que busca recuperar ese espíritu competitivo, con un conjunto capaz de sobreponerse a los resultados adversos y sorprender a sus rivales.

“Vamos a ser campeones, si no es en este torneo, en el que viene. Y si no es en el que viene, en el que viene”, afirmó Aleco, quien reiteró que el compromiso de la institución es trabajar para conseguir un título durante el proceso que ya tiene establecido.

Irarragorri también reconoció que el camino requiere el esfuerzo de distintas áreas del club, desde los coordinadores y auxiliares hasta los gerentes y el plantel. En ese sentido, destacó el trabajo del entrenador Renato Paiva, a quien describió como un líder al frente del equipo varonil.

Santos Laguna festeja el gol de Fran Villalba | Imago7

Santos Laguna busca recuperar la conexión con su afición

Aleco también habló de la importancia de recuperar el respaldo de los seguidores de Santos Laguna, mediante un equipo que transmita entrega y compromiso dentro de la cancha. Para el directivo, la respuesta de la afición está relacionada con el esfuerzo que los futbolistas muestran durante los partidos.

“Estamos totalmente comprometidos a darle un título a esta afición extraordinaria”, aseguró Irarragorri, quien manifestó su confianza en que el club irá creciendo con el paso del tiempo.