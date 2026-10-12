Los Guerreros dejaron atrás un arranque de siete jornadas sin ganar y superaron los 12 puntos del Clausura 2026

La crisis parecía instalarse en Torreón, debido a que Santos Laguna arrancó el Apertura 2026 con cinco derrotas consecutivas, apenas consiguió un empate en sus primeras siete presentaciones y llegó a estar en el último lugar de la clasificación; sin embargo, el panorama cambió, ya que los Guerreros encadenaron cuatro triunfos que modificaron el rumbo de su torneo y devolvieron motivos para creer en el proyecto encabezado por Renato Paiva.

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La victoria frente a Juárez marcó el punto de partida, debido a que después llegaron dos resultados que mostraron otra faceta del equipo, cuando Santos remontó un 2-0 contra Toluca para imponerse 3-2 y posteriormente derrotó 1-0 a Pachuca. En la jornada 11, un doblete de Tahiel Jiménez permitió vencer 2-1 al Atlético de San Luis y completar la mejor racha del conjunto lagunero en el campeonato.

Francisco Villalba y Diego González, en festejo de gol con Santos Laguna, ante Pachuca | IMAGO7

De 12 puntos a una nueva oportunidad

El cambio ya tiene un reflejo en la tabla. Santos alcanzó las 13 unidades, una más que las 12 con las que terminó el Clausura 2026, torneo en el que concluyó en el último puesto; aunque todavía ocupa la decimocuarta posición, aún tiene una oportunidad de pelear por un lugar en la fase final durante las seis jornadas restantes, ya que se encuentra a solo dos unidades de Tijuana, que se ubica en la octava posición de la clasificación.

Esteban Lozano, jugador de Santos Laguna, en festejo de gol ante Juárez | IMAGO7

El ataque dejó de ser el principal problema

La transformación más evidente aparece en el último tercio del campo. Durante las primeras siete fechas, Santos promediaba 0.57 goles y 11.57 remates por encuentro. En sus cuatro victorias más recientes, esas cifras subieron a dos anotaciones y 20 disparos por partido.

También mejoró la precisión, ya que los tiros a puerta pasaron de 2.71 a 8.25 por juego, mientras que el porcentaje de remates que encontraron portería creció del 23.5 al 41.3 por ciento, de acuerdo con Sofascore.

Aleco festeja la cuarta victoria consecutiva de Santos Laguna | Captura de pantalla

A la recuperación de Santos también se suma la destacada participación de Tahiel Jiménez, canterano de La Comarca, quien está aprovechando al máximo sus oportunidades. Con apenas 91 minutos disputados en el Apertura 2026, el delantero suma dos goles y ya se coloca como el segundo máximo anotador de los Guerreros en el torneo.

Una racha que todavía debe confirmarse