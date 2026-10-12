El presidente de los de la Comarca no ha dejado sus emociones de lado ante el buen momento que vive su equipo de la mano de Paiva

Santos venció 1-2 a Atlético San Luis en el Estadio Libertad FInanciera, lo cual ha significado el cuarto triunfo al hilo por parte de los Laguneros y ha desatado una reacción para nada inesperada por parte de uno de los personajes más representativos del momento en la Liga MX: Aleco Irarragorri.

El dueño más joven de un equipo en el circuito mexicano, se mostró más que efusivo en el palco donde estaba viendo el encuentro de los suyos, mostrando también un nuevo look, disfrutando completamente de la nueva etapa de la que es parte su club.

"No los escucho"

La victoria de Santos ante San Luis por 1-2 ha desatado al máximo las emociones de Aleco, pues en uno de los goles anotados por parte de los Laguneros, se pudo ver en la transmisión al presidente de la Comarca gritar y llevarse las manos a las orejas pidiendo que incrementara el ruido para él, agregando la frase: "No los escucho, ¡vamos cabr*n!".

Ya en semanas anteriores, cuando consiguieron su tercer triunfo del torneo ante Pachuca, el mismo Aleco había pedido más apoyo a sus jugadores, incluso, al invitar a un aficionado santista a viajar con el equipo, aseguró que lo invitaba para "vivir el cuarto triunfo en el palco".

En cuanto su nuevo look, Aleco ahora ha dejado crecer su barba, dejando un poco de lado los pensamientos de algunos aficionados que han definido al presi lagunero como "un personajazo".

Esteban Lozano, jugador de Santos Laguna, en festejo de gol ante Juárez | IMAGO7

Al ritmo de la esperanza

Luego de que terminó el partido, Irarragorri fue enfocado por la transmisión de ESPN festejando el triunfo bailando al ritmo de la música que había en el estadio de su rival; abrazado de uno de sus colegas y, en efecto, acompañado por el aficionado al que invitó semanas atrás, fue como Aleco se mostró feliz de lo conseguido por su plantel en solo cuatro semanas.