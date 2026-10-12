El entrenador de Santos Laguna no cree que sea momento de "echar campanas al vuelo" pese a ser un equipo enrachado

Santos Laguna atraviesa su mejor momento en el Apertura 2026 de la Liga MX, luego de conseguir cuatro victorias consecutivas y dejar atrás el complicado inicio de torneo. Sin embargo, Renato Paiva, director técnico de los Guerreros, pidió mantener la calma y evitar que los buenos resultados generen un exceso de confianza dentro del equipo.

Después de la victoria 2-1 sobre Atlético de San Luis, el estratega portugués reconoció el crecimiento de sus futbolistas, aunque dejó claro que todavía queda mucho trabajo por delante. Además, advirtió sobre los riesgos de dejarse llevar por la euforia, especialmente después del protagonismo que adquirió Tahiel Jiménez, autor de los dos goles del conjunto lagunero.

Paiva pide calma pese a la buena racha de Santos

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Paiva aseguró que las cuatro victorias consecutivas son consecuencia del trabajo realizado durante las últimas semanas, pero insistió en que el equipo no debe perder de vista sus objetivos ni confundirse por los resultados positivos.

Sabe a tres puntos. No hay que confundir crecimiento y confianza con euforia. Hay motivos para entender que el trabajo está dando sus frutos. Estamos creciendo, empezamos a crecer temprano, pero los resultados no acompañaban. Ahora los resultados están acompañando

Asimismo, el estratega destacó que el mérito de la recuperación pertenece principalmente a sus jugadores, quienes han logrado mantener la propuesta futbolística incluso en escenarios adversos. Paiva recordó que el equipo comenzó perdiendo ante Atlético de San Luis, pero tuvo la capacidad de reaccionar para conseguir una nueva victoria.

Santos Laguna vence a Atlético San Luis en la Jornada 11 del Apertura 2026 | Imago7

"Es la cuarta victoria de Santos, no es mía. Es mía, obviamente, tiene un porcentaje mío, pero tiene la mayor parte de los jugadores", señaló el entrenador, quien buscará prolongar el buen momento de los Guerreros y consolidar el proyecto deportivo que encabeza desde su llegada al club.

Renato Paiva también pide prudencia con Tahiel Jiménez

Otro de los temas que abordó el entrenador fue el gran momento de Tahiel Jiménez, quien consiguió su primer doblete en la Liga MX y se convirtió en la figura de la remontada frente a San Luis. A pesar de reconocer el talento del joven delantero, hijo del histórico Walter 'Lorito' Jiménez, Paiva advirtió que su crecimiento debe llevarse con paciencia para evitar que la atención mediática termine por afectarlo.

Tahiel Jiménez anota doblete ante San Luis | Imago7