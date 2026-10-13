La Máquina no es del todo un equipo sólido en el Apertura 2026

Cruz Azul tiene argumentos para ser considerado uno de los equipos más peligrosos al frente, pero sus números también exhiben una de sus principales debilidades.

La Máquina se ubica como la segunda mejor ofensiva del torneo, aunque al mismo tiempo aparece entre las tres defensivas más castigadas.

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Estadísticas de un buen ataque, mala defensa

El conjunto celeste suma 22 goles en el campeonato, cifra que comparte con América y que únicamente supera Toluca, líder en este departamento con 25 anotaciones.

A diferencia de otros clubes que concentran sus anotaciones en un solo futbolista, Cruz Azul ha repartido sus goles entre varios elementos.

Gabriel Fernández, Agustín Palavecino, Nicolás Ibáñez, Jeremy Márquez, José Paradela y Osinachi Christian Ebere figuran entre los jugadores que han contribuido a la cuota ofensiva celeste.

Gabriel 'Toro' Fernández, en festejo de gol con Cruz Azul, ante América | MEXSPORT

¿Por qué no le alcanza a La Máquina?

El problema aparece cuando toca defender. Pese a su capacidad para generar goles, Cruz Azul acumula 21 tantos recibidos, registro que lo coloca como la tercera peor defensiva de la competencia.

Únicamente Juárez, con 26 goles en contra, y Necaxa, con 23, presentan cifras más altas que las del conjunto cementero en este rubro.

Cruz Azul tiene una tarea pendiente conservar su poder al frente y corregir los errores que le han costado 21 goles. De lo contrario, su fortaleza ofensiva podría quedar opacada por una defensa que hoy se encuentra entre las más vulnerables del torneo.