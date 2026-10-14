Las esperanzas del mediocampista de llegar a Europa siguen vivas, tras su fichaje fallido con Mónaco a inicios de temporada

¿Adiós Ligue 1, hola LaLiga? La salida de Erik Lira rumbo a Europa era una de las más esperadas este verano, pero el mediocampista permaneció en Cruz Azul porque Mónaco no pudo liberar una plaza para jugador no comunitario. Tras ello, el conjunto monegasco mantuvo abierta la puerta para buscarlo en diciembre, aunque parece que no será el único club interesado, ya que este miércoles el representante del jugador se reunió con la directiva de Valencia.

Desde muy temprano este miércoles 14 de octubre trascendió que Tarek Sebiat, responsable en Europa de la agencia StayPro y representante del internacional mexicano, visió la Ciudad Deportiva de Paterna. Según la prensa española, el agente tuvo una breve reunión con el director deportivo valencista, Braulio Vázquez, aunque por ahora se desconoce de qué hablaron.

A su salida de la reunión, Sebiat fue abordado por varios medios de comunicación, pero evadió las preguntas y se negó a dar declaraciones. Cuando se le cuestionó directamente sobre el tema de Erik Lira, el representante solo sonrió y respondió "Buen jugador, sin comentarios", sin profundizar más en la situación del mediocampista.

¿Javier Aguirre influirá en la llegada de Lira a Valencia?

De momento, lo único que destacó fue la presencia del agente en Paterna, pero no hay más información sobre una posible negociación o interés por parte de Valencia. No obstante, esta reunión se dio poco después de que Javier Aguirre, durante su presentación como técnico valencianista, dejó claro su aprecio por el jugador de la Selección Mexicana.

Erik Lira y Javier Aguirre en un entrenamiento de la Selección Mexicana | IMAGO 7

"Es amigo mío y es un jugador sensacional, como otros jugadores que hay allí y que pueden actuar en Europa", declaró el 'Vasco' cuando le cuestionaron de Lira, pero fue precavido para no pronunciarse sobre una posible operación para buscarel fichaje del mediocampista cementero. "No puedo contestar concretamente a esto", sentenció.

¿Cuánto vale Erik Lira?

De acuerdo con Transfermarkt, Lira tiene actualmente un valor de mercado de 14 millones de euros, en un incremento de cinco millones de diciembre a la fecha. La obtención del décimo título de Liga MX con Cruz Azul en el Clausura 2026 y su actuación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo son factores que influyeron en su incremento de valor de mercado.

Erik Lira con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 | MEXSPORT