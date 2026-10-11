Javier Aguirre en conferencia de prensa durante su presentación como DT de Valencia | valenciacf.com

El ‘Vasco’ contó que lanzó algunos gritos e improperios a sus jugadores tras el empate 2-2 ante el Racing de Santander, en su debut como entrenador del Valencia

Javier Aguirre dejó ver su carácter en su debut al frente del Valencia. Después del empate 2-2 ante el Racing de Santander, el entrenador mexicano reveló que reprendió a sus futbolistas con algunos gritos e improperios en mexicano, luego de un encuentro en el que sus dirigidos dejaron escapar la ventaja y tuvieron que reaccionar para rescatar un punto.

El ‘Vasco’ explicó que encontró un vestuario con sentimientos encontrados, pues los jugadores estaban molestos por no llevarse la victoria, aunque también reconoció el esfuerzo que hicieron para evitar la derrota. Para el estratega, esa inconformidad es una señal positiva dentro de un equipo que necesita sumar puntos para salir de la zona de descenso.

“Les pegué un grito en mexicano”: Aguirre tras el empate del Valencia

En conferencia de prensa, Aguirre reconoció que recurrió a su particular estilo para dirigirse a sus futbolistas después del encuentro, en el que el Valencia pasó de estar arriba en el marcador a verse abajo 2-1 antes de conseguir la igualada definitiva.

“Les pegué ahí un grito de estos que me gustan en mexicano, con algún improperio y bien, yo creo que bien, contentos”, comentó el entrenador, al explicar cómo vivió los momentos posteriores al partido.

El técnico mexicano también destacó que sus jugadores terminaron físicamente agotados y con la frustración de no haber conseguido los tres puntos, pese a que el resultado pudo ser todavía más adverso ante la presión del Racing.

“El vestuario estaba rabioso, había sentimientos encontrados porque efectivamente hicieron un gran esfuerzo y la vieron tan cerca, pero también es verdad que pudimos haber hasta perdido el partido”, explicó.

Javier Aguirre debuta con el Valencia con empate ante el Racing | x:@Valencia/AFP

El ‘Vasco’ destaca que a sus jugadores les duela no ganar

Más allá de los gritos, Aguirre valoró la actitud de sus dirigidos y aseguró que busca un vestuario en el que exista inconformidad cuando los resultados no son los esperados. Para el mexicano, el compromiso se demuestra tanto en el esfuerzo dentro de la cancha como en la reacción posterior a un empate.

“Eso es lo que quieres de tu vestuario, que les duela no ganar, que les duela el empate, que las caras que estén muertos, muertos, todos acalambrados”, señaló.

El Valencia consiguió igualar el encuentro con un gol de David Otorbi después de que Dani Raba abriera el marcador e Iván Martín Núñez y Yassir Zabiri contribuyeran a la remontada del Racing.