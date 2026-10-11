Javier Aguirre debuta con el Valencia con empate ante el Racing | x:@Valencia/AFP

El ‘Vasco’ inició su nueva etapa con el conjunto valencianista con un empate 2-2 frente al Racing de Santander, luego de que sus dirigidos dejaran escapar la ventaja inicial y tuvieran que remar contra corriente para rescatar un punto en la Jornada 8 de LaLiga

Javier Aguirre tuvo un debut de contrastes al frente del Valencia, que empató 2-2 ante el Racing de Santander en El Sardinero. El conjunto ché comenzó ganando desde los primeros minutos, pero sufrió la remontada de los locales y tuvo que reaccionar para evitar la derrota en el primer partido del entrenador mexicano.

El resultado dejó sensaciones encontradas para el ‘Vasco’, quien asumió el reto de rescatar a un equipo que atraviesa un complicado inicio de temporada y que necesita sumar puntos para salir de la zona de descenso.

Dani Raba adelanta al Valencia, pero el Racing remonta

El Valencia sorprendió desde el arranque del encuentro y se adelantó apenas al minuto 2, cuando Dani Raba aprovechó una oportunidad dentro del área para poner el 1-0. El tanto representó un comienzo alentador para Aguirre, quien apostó por el atacante en su primera alineación como entrenador valencianista.

Sin embargo, el Racing de Santander reaccionó y encontró el empate al minuto 32 por conducto de Yassir Zabiri, quien aprovechó una jugada ofensiva para vencer a la defensa visitante y devolverle la igualdad al marcador.

El golpe para los dirigidos por el mexicano llegó al inicio de la segunda mitad. Apenas al minuto 47, Iván Martín Núñez consiguió el segundo tanto de los locales, que le dieron la vuelta al resultado y pusieron al Valencia contra las cuerdas.

Valencia y Racing de Santander empatan a dos | X:@Valencia

David Otorbi rescata el empate para el Valencia

Con el marcador en contra, el Valencia tuvo que buscar alternativas para evitar que el debut de Aguirre terminara con una derrota. El equipo insistió en ataque hasta que David Otorbi apareció al minuto 65 para marcar el 2-2 definitivo y rescatar un punto para los visitantes.

David Otorbi festeja el gol del empate para el Valencia | x:@Valencia

El empate permitió al conjunto ché evitar una nueva derrota, aunque dejó pendiente la tarea de mejorar su rendimiento para comenzar a alejarse de los últimos puestos de la clasificación. Para Aguirre, el resultado representa el primer paso de un proceso que necesitará regularidad y victorias para cumplir su principal objetivo.