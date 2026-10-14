El conjunto de Luis Enrique dominó la primera mitad con cátedra ofensiva y resistió la embestida de Erling Haaland para mantener su paso perfecto en la fase de liga

En un auténtico partidazo disputado en el Etihad Stadium, el bicampeón vigente Paris Saint-Germain derrotó 4-2 al Manchester City dentro de la actividad de la UEFA Champions League. El conjunto francés dio una exhibición de contundencia durante la primera mitad para irse al descanso con una cómoda ventaja de 3-0, y aunque los locales reaccionaron en el complemento de la mano de Erling Haaland, la escuadra dirigida por Luis Enrique aguantó los embates y amarró tres puntos de oro para mantener su paso perfecto en la competición.

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El PSG impuso condiciones desde los primeros minutos con un futbol fluido y contundente. Désiré Doué inauguró la pizarra con un soberbio disparo de larga distancia y, apenas 99 segundos después, el propio Doué se vistió de asistente para servir a Ousmane Dembélé, quien firmó el segundo de la noche. Antes de irse al descanso, Vitinha culminó una gran jugada colectiva con una exquisita definición a rosca que puso el 3-0 provisional en el marcador.

Reacción del Manchester City y drama sobre la hora

Para el complemento, Pep Guardiola ajustó sus piezas y el Manchester City vendió cara la derrota. Erling Haaland recortó distancias con un certero remate de cabeza marca de la casa para encender la ilusión en el Etihad. Sin embargo, un desafortunado error del guardameta Gianluigi Donnarumma ante un tiro lejano de Maghnes Akliouche permitió que el balón rebasara la línea de gol, frenando el impulso de los ingleses justo cuando mejor jugaban.

Erling Haaland ante PSG l AP

Pese a la adversidad, el 'Androide' volvió a aparecer en el área para marcar su gol número 61 en la historia de la Champions League y acercar 4-2 al City, e incluso estuvo a punto de firmar un triplete al estirarse en un remate agónico que no pudo dirigir al marco.

En la recta final llegó el drama absoluto: Nuno Mendes recibió una falta dentro del área por parte de Matheus Nunes que provocó la pena máxima; no obstante, el exdelantero de los Sky Blues, Ferran Torres, vio cómo Gianluigi Donnarumma detuvo su disparo desde los once pasos para decretar el resultado definitivo.

Désiré Doué festejando el primer gol de PSG ante Manchester City l AP

¿Qué sigue para PSG y Manchester City?