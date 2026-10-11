Noel y Liam Gallagher protagonizaron un intercambio de provocaciones con los aficionados de los Reds después del triunfo de los Citizens en Anfield

El Manchester City derrotó 3-0 al Liverpool en Anfield, en un encuentro correspondiente a la Premier League que también tuvo repercusiones fuera del terreno de juego. Los hermanos Noel y Liam Gallagher, integrantes de la banda británica Oasis y reconocidos aficionados de los Citizens, se convirtieron en protagonistas de la jornada por las provocaciones entre ambas aficiones.

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El conjunto dirigido por Enzo Maresca consiguió una victoria como visitante ante uno de sus principales rivales del futbol inglés. Sin embargo, el resultado deportivo no fue el único tema de conversación, pues los seguidores del Liverpool aprovecharon la presencia de los músicos en el entorno del partido para lanzar mensajes contra el Manchester City.

Durante el encuentro, aficionados de los Reds exhibieron pancartas con referencias a canciones de Oasis, modificando algunas de sus letras para cuestionar al conjunto mancuniano. Entre los mensajes destacaron "And after all, you really robbed us all" y "All your stars are fading away", en alusión a las controversias reglamentarias que han rodeado al club.

Liam Gallagher en Maine Road | @ManCity

¿Cómo respondieron los hermanos Gallagher a las burlas del Liverpool?

La respuesta de los integrantes de Oasis llegó de diferentes maneras. Noel Gallagher estuvo presente en las tribunas de Anfield, donde siguió el compromiso y celebró la victoria del Manchester City, equipo al que ha apoyado públicamente durante gran parte de su trayectoria musical.

Por su parte, Liam Gallagher utilizó su cuenta de X para responder a las provocaciones de los seguidores del Liverpool. El cantante publicó diversos mensajes dirigidos a la afición rival, en los que defendió al Manchester City y cuestionó a quienes criticaron al conjunto dirigido por Maresca.

Oasis anuncia su documental | INSTAGRAM @oasis

Las publicaciones también estuvieron dirigidas a figuras relacionadas con el futbol inglés, entre ellas el exjugador y comentarista Roy Keane. Liam empleó expresiones ofensivas contra sus detractores y utilizó el término 'cartel rojo' para referirse a los clubes rivales, en una serie de mensajes que trasladaron la rivalidad deportiva a las redes sociales.

Oasis y su histórica relación con el Manchester City

La relación de los hermanos Gallagher con el Manchester City se remonta a su juventud, mucho antes de que alcanzaran reconocimiento internacional con Oasis. Ambos crecieron en Manchester y han manifestado en numerosas ocasiones su afición por los Citizens, acompañando al equipo durante diferentes etapas de su historia.