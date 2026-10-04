Carroll confirmó que Kevin Adams fue su agresor en 2021

El exdelantero del Liverpool, Andy Carroll reveló públicamente que Kevin Adams, reconocido profesor de baile del programa Fame Academy de la BBC, fue el hombre que lo agredió sexualmente en 2021. Tras renunciar a su anonimato en su autobiografía titulada Owning It, el atacante de 37 años confirmó la identidad de su agresor luego de que el nombre del implicado apareciera en registros judiciales de acceso público.

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Expresando su deseo de dejar atrás un episodio traumático que impactó de forma devastadora su vida personal y su rendimiento en el terreno de juego, Carroll confesó que decidió incluir este suceso en su libro a último momento con el objetivo de concientizar y brindar apoyo a otras víctimas de abuso.

El futbolista admitió que el trauma afectó cada faceta de su día a día, dificultándole concentrarse en su carrera futbolística, y solicitó abiertamente a la afición y a los medios que eviten compartir imágenes suyas junto al agresor para no revivir constantemente dicho capítulo de su vida.

Así es la autobiografía de Andy Carroll | INSTAGRAM: @andytcarroll

Condena judicial y la postura del agresor

Kevin Adams, actualmente de 59 años, fue hallado culpable de agresión sexual contra Carroll en septiembre de 2023 tras un juicio realizado en el Tribunal de la Corona de Chelmsford.

Adams fue condenado a 20 meses de prisión, además de ser registrado en la lista de ofensores sexuales durante una década y recibir una orden de restricción para mantenerse alejado de la zona de residencia del futbolista.

Andy Carroll con Liverpool en la Premier League | AFP