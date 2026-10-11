Los Citizens se impusieron 3-0 en Anfield con goles de Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki

El Manchester City demostró que las polémicas extracancha no le impiden responder dentro del terreno de juego. Los Citizens firmaron una contundente victoria de 3-0 sobre el Liverpool en Anfield, en un encuentro que representó su primera aparición después de que la Premier League los señalara por 114 presuntas infracciones financieras, un asunto que ha mantenido al club bajo los reflectores.

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El conjunto dirigido por Pep Guardiola afrontó una de sus pruebas más exigentes ante un Liverpool que buscaba hacerse fuerte en casa. Durante poco más de una hora, el encuentro se mantuvo sin goles, pero una expulsión terminó por cambiar el rumbo del partido y abrió el camino para que los visitantes impusieran condiciones en la recta final.

Expulsión de Gravenberch de Liverpool | AP

La expulsión de Gravenberch cambió el partido

La jugada que marcó el encuentro llegó al minuto 61, cuando Ryan Gravenberch recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó al Liverpool con diez hombres. La inferioridad numérica le complicó el panorama a los locales, que apenas cuatro minutos después vieron caer su portería ante el poder ofensivo del Manchester City.

Al 65’, Erling Haaland rompió el empate con un disparo de media distancia que terminó en el fondo de las redes. El delantero noruego volvió a aparecer en un momento clave para darle ventaja a los Citizens, que aprovecharon el golpe anímico y la desventaja numérica de su rival para encaminar el triunfo.

Erling Haaland festejando gol contra Liverpool | AP

La presión del City no tardó en reflejarse nuevamente en el marcador. Apenas tres minutos después, al 68’, Jeremy Doku amplió la diferencia con un remate colocado que dejó sin respuesta a la defensa del Liverpool. La jugada contó con la asistencia de Elliot Anderson, quien participó en la acción que prácticamente inclinó el partido a favor de los visitantes.

Jeremy Doku, tras anotar con Manchester City | AP

Rayan Cherki cerró la goleada con una joya

Con el Liverpool sin encontrar la manera de reaccionar, el Manchester City todavía tenía reservado un último golpe. Al minuto 78, Rayan Cherki culminó una secuencia de pases entre los jugadores visitantes dentro del área rival para marcar el 3-0 definitivo, en una acción colectiva que destacó por la precisión y la coordinación del equipo.

El tercer tanto sentenció una tarde complicada para los Reds y confirmó la contundencia del conjunto de Guardiola, que resolvió el encuentro con tres anotaciones en apenas 13 minutos, después de que la expulsión de Gravenberch modificara las condiciones del duelo.

Manchester City celebrando gol ante Liverpool en Premier League | AP

Con este resultado, el Manchester City llegó a 18 puntos y mantuvo su paso perfecto en la Premier League, con seis victorias en seis partidos disputados, para colocarse en la cima de la clasificación. El Arsenal aparece en el segundo puesto con 15 unidades, a tres de distancia de los Citizens.

Así, el equipo de Manchester encontró en Anfield una victoria que va más allá de los tres puntos: en medio de la atención generada por las acusaciones financieras, respondió con una actuación contundente y reafirmó su candidatura en la lucha por el título de la Premier League.