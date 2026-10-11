¿Quién es Clarence Seedorf, exjugador de AC Milan y nuevo técnico de Corinthians?

La última vez que dirigió fue hace siete años, con la Selección Nacional de Camerún

El Corinthians contrató el domingo a Clarence Seedorf para el primer puesto de entrenador del gran jugador neerlandés desde 2019, y para la lucha por evitar el descenso en la primera división brasileña.

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El club brasileño anunció en redes sociales que le ofreció a Seedorf, de 50 años, un contrato hasta finales del próximo año. El Corinthians ocupa el puesto 16 en la liga brasileña, compuesta por 20 equipos, un puesto por encima de la zona de descenso.

Seedorf sustituye a Fernando Diniz, que fue despedido el miércoles tras perder siete partidos de liga consecutivos con una plantilla que incluye al delantero holandés Memphis Depay.

Seedorf, en su etapa como jugador del AC Milan | AP

La última vez que Seedorf dirigió

Seedorf dirigió por última vez a la Selección Nacional de Camerún hace más de siete años y anteriormente entrenó a tres clubes, incluido su antiguo equipo, el AC Milan.

Seedorf, el único jugador que ha ganado la Copa de Europa o la Liga de Campeones con tres equipos diferentes, ha tenido un éxito limitado como entrenador.

Sus tres etapas como entrenador de clubes, incluyendo la del Milan en 2014, duraron menos de seis meses cada una, y la más reciente fue en 2018 con el Deportivo de La Coruña .

Clarence Seedorf, como entrenador del AC Milan | AP

La carrera como jugador

La carrera futbolística de Seedorf, uno de los centrocampistas más destacados de su generación, finalizó en Brasil con el Botafogo.

Seedorf ganó una Liga de Campeones con el Ajax a los 19 años en 1995 y ganó más títulos con el Real Madrid en 1998 y dos veces con el Milan, en 2003 y 2007.