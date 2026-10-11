El arquero desató la nostalgia en el jersey especial

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina estuvo marcada por las emociones, los recuerdos y las muestras de cariño de sus compañeros, quienes encontraron una manera especial de rendir homenaje al capitán de la Albiceleste y especialmente desde la persona de Emiliano Martínez.

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Entre los mensajes que quedaron plasmados en una camiseta, uno de los que más llamó la atención fue del arquero, quien dedicó unas palabras cargadas de gratitud al futbolista que cambió la historia reciente del conjunto argentino.

El arquero argentino, protagonista de momentos decisivos con la selección, aprovechó esta ocasión para reconocer la influencia que Messi tuvo en su carrera. Con una frase breve, pero llena de significado, el guardameta dejó en claro que el camino que recorrieron juntos representó mucho más que compartir una cancha y defender los mismos colores.

'Dibu' Martínez y Lionel Messi con Argentina| AFP

¿Cuál fue el mensaje?

“Gracias por hacerme el mejor arquero del mundo, te atajé con mucho corazón”, escribió Dibu Martínez en la camiseta, una dedicatoria que rápidamente destacó por su significado. Sus palabras reflejaron la conexión entre dos figuras fundamentales de la Argentina campeona del mundo, quienes contribuyeron a escribir algunas de las páginas más memorables del futbol de su país.

La primera parte del mensaje estuvo dedicada al agradecimiento. Martínez reconoció a Messi como una figura determinante en su trayectoria internacional, pues jugar a su lado significó formar parte de una generación que consiguió conquistar títulos que durante años fueron el gran objetivo de la selección. El portero también se convirtió en una pieza esencial para que Argentina alcanzara la gloria en las principales competiciones.

Camiseta con la firma de Lionel Messi para River Plate l X: @RiverPlate

Sin embargo, la frase que más llamó la atención fue “te atajé con mucho corazón”, una expresión que resume el papel que el guardameta desempeñó en los momentos de mayor presión. Sus intervenciones, especialmente durante las tandas de penales y las jugadas decisivas, ayudaron a mantener con vida las aspiraciones argentinas en partidos que quedaron grabados en la memoria de los aficionados.

Una relación profunda

La relación deportiva entre Messi y Martínez se fortaleció durante los torneos internacionales, cuando ambos compartieron la responsabilidad de conducir a Argentina hacia sus objetivos. Mientras el capitán aportaba su talento y liderazgo en el ataque, el arquero respondía desde el fondo con atajadas que resultaron determinantes para sostener los resultados. Esa combinación se convirtió en una de las imágenes más representativas de la selección campeona.

Por ello, el mensaje de Dibu adquirió un significado especial durante la despedida de Messi. No se trató únicamente de reconocer al futbolista que levantó trofeos y marcó una época, sino también de agradecerle por haber formado parte de una historia compartida.