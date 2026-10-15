El entrenador del Porto aseguró que el delantero mexicano esta retomando un buen nivel futbolístico

La Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League dejó grandes momentos, uno de ellos el regreso de Santiago Giménez a la máxima competencia del balompié europeo. Pese a recibir pocos minutos, el delantero mexicano tuvo una buena participación, situación que no pasó por alto el estratega del FC Porto, Francesco Farioli.

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¿Qué dijo Francesco Farioli?

Luego de que los Dragones cayeron a manos del Real Betis en el Estadio de la Cartuja, el entrenador del equipo habló del rendimiento de sus futbolistas, especialmente de Santi Giménez. Farioli aseguró que la actuación del mexicano fue bueno y esta volviendo a un gran nivel, situación que ayuda demasiado al equipo.

El día de hoy Santiago Giménez tuvo un impacto muy positivo. Si no me equivoco tuvo dos buenas ocasiones en los pocos minutos que jugó, en una de ellas el portero hizo un milagro, así que hoy entro y nos dio lo que necesitábamos, no solo ofensivamente sino también para el equipo”, declaró el italiano.

Francesco Farioli, entrenador italiano | AP

Pese a los elogios para el ariete tricolor, Farioli confesó que aun le falta tiempo de entrenamiento y adaptación, pues Santi llego hace pocos meses al equipo y todavía tiene que retomar su nivel y entrar en el mismo ritmo que el restos de sus compañeros.

Es un jugador que llegó en los últimos días así que encesta trabajar, necesita entrenar, mejorar, encontrar su forma física y seguro que nos va a ayudar”, concluyó.

Santiago Giménez en el partido de Betis contra Porto | AFP

Santiago Giménez y su sequía goleadora

Luego de ser uno de los referentes en el ataque del balompié mexicano, el hijo de la leyenda de Cruz Azul vive actualmente uno de los momentos más difíciles de su carrera. Luego de lesiones, bajas de juego y cambios de equipo, Santiago Giménez cuanta con una sequía importante de gol, misma que comenzó a pagar factura, principalmente en Selección Mexicana.

Con el Porto, Santi suma únicamente un gol, anotado el 12 de septiembre en el duelo ante Casa Pia AC de la Primeira Liga de Portugal. Por su pare, la última vez que marco con México fue el 9 de septiembre del 2025, en un duelo amistoso ante Corea del Sur, previo a la Copa del Mundo 2026.